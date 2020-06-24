Депутат Ульянов и мэр Малецкий поспорили на туалетную тему

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 1 307 Коментарів: 7

Депутат считает, что в Кременчуге существует проблема с общественными туалетами, а мэр считает, что ситуация нормальная

На сессии Кременчугского городского совета депутат Руслан Ульянов (он же советник мэра) выступил с депутатским запросом относительно ситуации с общественными туалетами в Кременчуге. Возмутился тому, что в центре города работает только один общественный туалет – на улице Лейтенанта Покладова. Депутат упомянул, что в Приднепровском парке туалет не работает уже много лет («Миллионы потратили на парк, а туалет нет – не понял величия замысла», – сказал Ульянов), на центральном пляже люди ходят в туалет только при ресторане «Ахтамар».



Ульянов предложил предусмотреть в бюджете не следующий год средства на оборудование общественных туалетов, а также создание и установку информационных табличек, которые бы указывали дорогу к ним для людей (в том числе создать геометки на картах Google для пользователей мобильных устройств).



Мэр Виталий Малецкий ответил:





– Я не буду комментировать, а приглашаю вас прогуляться по Приднепровскому парку, – сказал городской голова.



Он заявил, что заведения общепита в Приднепровском парке бесплатно пускают людей в свои уборные – и «Барбарис», и «На дровах».





– Если кто-то вам сказал, что есть проблема, то этот человек не разбирался, – заявил Малецкий, уточнив, что согласен – в городе нужны информационные таблички.



Руслан Ульянов напомнил, что в «Городском саду» так и не появился нормальный туалет (там до сих пор лишь выгребная яма в ужасном состоянии).





– Там идёт строительство комплекса «Лукасом» – там будет очень красиво и по-европейски, – ответил мэр. – Там будет нормальный туалет, где будет горячая вода и дезинфекция. На следующей неделе они туда вернут строительную бригаду.



Депутаты поддержали запрос Ульянова – 27 голосов за.