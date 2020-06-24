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Депутат Ульянов и мэр Малецкий поспорили на туалетную тему

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 1 307 Коментарів: 7

 

Депутат считает, что в Кременчуге существует проблема с общественными туалетами, а мэр считает, что ситуация нормальная

На сессии Кременчугского городского совета депутат Руслан Ульянов (он же советник мэра) выступил с депутатским запросом относительно ситуации с общественными туалетами в Кременчуге. Возмутился тому, что в центре города работает только один общественный туалет – на улице Лейтенанта Покладова. Депутат упомянул, что в Приднепровском парке туалет не работает уже много лет («Миллионы потратили на парк, а туалет нет – не понял величия замысла», – сказал Ульянов), на центральном пляже люди ходят в туалет только при ресторане «Ахтамар».


Ульянов предложил предусмотреть в бюджете не следующий год средства на оборудование общественных туалетов, а также создание и установку информационных табличек, которые бы указывали дорогу к ним для людей (в том числе создать геометки на картах Google для пользователей мобильных устройств).   


Мэр Виталий Малецкий ответил: 


– Я не буду комментировать, а приглашаю вас прогуляться по Приднепровскому парку, – сказал городской голова.  


Он заявил, что заведения общепита в Приднепровском парке бесплатно пускают людей в свои уборные – и «Барбарис», и «На дровах».


– Если кто-то вам сказал, что есть проблема, то этот человек не разбирался, – заявил Малецкий, уточнив, что согласен – в городе нужны информационные таблички. 


Руслан Ульянов напомнил, что в «Городском саду» так и не появился нормальный туалет (там до сих пор лишь выгребная яма в ужасном состоянии). 


– Там идёт строительство комплекса «Лукасом» – там будет очень красиво и по-европейски, – ответил мэр. – Там будет нормальный туалет, где будет горячая вода и дезинфекция. На следующей неделе они туда вернут строительную бригаду. 


Депутаты поддержали запрос Ульянова – 27 голосов за.

2
Автор: solod
Теги: туалет

Вас устраивает ситуация с общественными туалетами в Кременчуге?

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Коментарі: 7

175
Piton78:
Сьогодні, 13:26

Ну звісно мера все влаштовує! Він же не бігає парком в пошуках "WC" А потім патрулі ловлять порушників! І знову хазяйновитий зїхав на приватних підприємців мовляв вони пускають. А якщо в місті концерти або святкування він прикинув яка черга буде в той самий Барбарис? Як довго власнику це буде подобатись? Хоча звісно громадський туалет це не вишеньки і тим паче на газетка! Скоро вибори!!!!!!


19 0
666
ulyanov:
Сьогодні, 13:57

Депутат упомянул, что в Приднепровском парке туалет не работает


Мова йшла про туалет в Міському саду, а не в Придніпровському парку, хоча і там стаціонарний туалет не завадив би.

 

Повний текст звернення є у мене на сторінці у Фейсбук

 


10 1
1 287
shtai:
Сьогодні, 14:00

Цитата: ulyanov
Депутат упомянул, что в Приднепровском парке туалет не работает


Мова йшла про туалет в Міському саду, а не в Придніпровському парку, хоча і там стаціонарний туалет не завадив би.

 

Повний текст звернення є у мене на сторінці у Фейсбук

 

Туалет в Міському саду - це знущання над населенням


11 1
666
ulyanov:
Сьогодні, 14:08

Цитата: shtai
це знущання над населенням

Я приблизно так і наголосив.

І - прояв неповаги до самих себе з боку міської влади.

За останні пять років ситуація могла бути виправлена, але нічого не змінилось...

 

Це - неправильно і недолік в нашій роботі. Його слід виправляти. Краще пізніше, ніж ніколи


10 0
4 541
Solenoid:
Сьогодні, 14:51

Поддерживаю пана Ульянова. А этого типамера всё устраивает? а вот город не устраивает это подобие мера. Проблеме с туалетами не один год, если не десятилетие, а этого всё устраивает. Промолчал бы лучше, за умного сошёл бы.

7 0
139
marinochka__30:
Сьогодні, 15:05

то вы ещё не знаете,что такое проблема с туалетом. Кафе на каждом шагу, ни разу нигде не отказывали в просьбе сходить в уборную!


0 7
39
Алина Доценко:
Сьогодні, 15:25

Надеюсь, что эту проблему с уборной решат в ближайшем времени.


2 1

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