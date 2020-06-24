Депутатка Сідерка заявила про психологічні розлади й просить встановити рециркулятори

Пояснюємо: психологічні розлади виникають у батьків, бабусь та дідусів після того, як їхні діти та онуки вчаться дистанційно вдома, а тому треба встановити пристрої для очистки та дезінфекції повітря в освітянських закладах – вони дозволять безпечно «сплавити» дітей на навчання до школи
25 червня на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутатка Тетяна Сідерка заявила про психологічні розлади й у своєму депутатському запиті просить встановити рециркулятори.
Пояснюємо: психологічні розлади виникають у батьків, бабусь та дідусів після того, як їхні діти та онуки вчаться дистанційно вдома, а тому треба закупити очищувачі повітря – вони дозволять безпечно «сплавити» дітей на навчання до школи.
На думку Сідерки, дистанційна освіта у тому вигляді як вона була впроваджена в Україні наприкінці цього навчального року – це запорука безграмотності майбутнього покоління.
Тому вона пропонує закупити пристрої для очистки та дезінфекції повітря – рециркулятори – та встановити їх в навчальних кабінетах закладів освіти Кременчука. Мета їх застосування – профілактика розповсюдження вірусних інфекційних захворювань.
Це дасть можливість «сплавити» дітей на навчання до шкіл, де вони перебуватимуть у безпечних умовах, а головне – не зненавидять процес навчання.
Тетяна Сідерка додала, що встановлення таких пристроїв не є панацеєю, це один із факторів, які дають можливість стримувати розвиток вірусних інфекцій в малих групах, якими є дитячі класи (разом з, наприклад, температурним та оглядовим скринінгами).
Один рециркулятор коштує 2,5-4 тисячі грн. Депутати своїми голосами підтримали запит Тетяни Сідерки.