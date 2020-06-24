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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Депутатка Сідерка заявила про психологічні розлади й просить встановити рециркулятори

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 155 Коментарів: 3

 

Пояснюємо: психологічні розлади виникають у батьків, бабусь та дідусів після того, як їхні діти та онуки вчаться дистанційно вдома, а тому треба встановити пристрої для очистки та дезінфекції повітря в освітянських закладах – вони дозволять безпечно «сплавити» дітей на навчання до школи

25 червня на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутатка Тетяна Сідерка заявила про психологічні розлади й у своєму депутатському запиті просить встановити рециркулятори.


Пояснюємо: психологічні розлади виникають у батьків, бабусь та дідусів після того, як їхні діти та онуки вчаться дистанційно вдома, а тому треба закупити очищувачі повітря – вони дозволять безпечно «сплавити» дітей на навчання до школи.


- Питання дистанційної освіти зараз турбує майже всіх, хто так чи інакше має відношення до навчання в закладах освіти. Починаючи з березня цього року, всі батьки, бабусі, дідусі, знайомі та родичі познали на собі тягар педагогічної майстерності. На жаль, у більшості ця практика давала негативні емоції, психологічні розлади у дорослих, а головне – повну відсутність навчальної мотивації у дітей, - сказала депутатка про тяжкі будні дистанційної освіти в умовах карантину.


На думку Сідерки, дистанційна освіта у тому вигляді як вона була впроваджена в Україні наприкінці цього навчального року – це запорука безграмотності майбутнього покоління.


Тому вона пропонує закупити пристрої для очистки та дезінфекції повітря – рециркулятори – та встановити їх в навчальних кабінетах закладів освіти Кременчука. Мета їх застосування – профілактика розповсюдження вірусних інфекційних захворювань.


Це дасть можливість «сплавити» дітей на навчання до шкіл, де вони перебуватимуть у безпечних умовах, а головне – не зненавидять процес навчання.


Тетяна Сідерка додала, що встановлення таких пристроїв не є панацеєю, це один із факторів, які дають можливість стримувати розвиток вірусних інфекцій в малих групах, якими є дитячі класи (разом з, наприклад, температурним та оглядовим скринінгами).


Один рециркулятор коштує 2,5-4 тисячі грн. Депутати своїми голосами підтримали запит Тетяни Сідерки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: medmag.ua
Теги: дети школы очистка дезинфекция воздух дистанційний режим учеба учебный год
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Коментарі: 3

139
marinochka__30:
Сьогодні, 15:10

дистанционное обучение-лучшее решние. Мы не знаем,что будет до начала учебного года, может ситуация в корни изменится 


0 5
39
Алина Доценко:
Сьогодні, 15:27

Сидерка головой тронулась! Вот нашему городу больше нету на что тратить деньги.


0 1
1 315
inattentive:
Сьогодні, 15:30

В каждый класс поставить или как ? Кто платит ?


0 0

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