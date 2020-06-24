Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 24.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна39014
Кременчук114
Хворі:
Україна20554
Кременчук3
Одужало:
Україна17409
Кременчук107
Померло:
Україна1051
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Політика, Коронавірус / Карантин

На СКРУ проведут проверку по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 2 049 Коментарів: 9

 

Депутаты поддержали запрос Пиддубной

По факту захоронения умершей в Кременчуге от COVID-19 Людмилы Дяченко (на топ-фото) проведут служебную проверку на коммунальном предприятии «Спецкомбинат ритуальных услуг» (СКРУ). Провести такую проверку предложила депутат Пиддубная. Депутаты поддержали её предложение.


 


СКРУ провело захоронение Людмилы Дяченко и выставило родственникам умершей счет в сумме 20 тысяч гривен. При проверке чеков на ритуальные услуги, у журналистов «Телеграфа» возник ряд вопросов – почему СКРУ заставил семью Дяченко дважды заплатить за перенос гроба – сперва 2860 грн, потом 3820 грн?


Почему деньги с них взяли по тарифу за работу в выходные и праздничные дни, хотя хоронили Людмилу Дяченко в понедельник, 25 мая? Почему по документам СКРУ выходит, что в похоронах были задействованы три катафалка и один автобус, хотя потерпевшие утверждают, что видели лишь один катафалк и один автобус.


Кроме того СКРУ взял с семьи Дяченко деньги за копку могилы и демонтаж намогильной плитки, укрепленной бетоном – хотя семья умершей утверждает, что могилу на кладбище в селе Большие Крынки сделали местные копачи, и демонтажа плитки там не было, потому что плитки не было – только земля.



В связи с открывшимися фактами, «ТелеграфЪ» опубликовал материал «Коммунальный бизнес на мертвых: за похороны умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко СКРП содрал с её семьи 20 тысяч».


Сегодня, 25 июня, депутат Пиддубная, сославшись на опубликованный в прессе материал, озвучила на сессии горсовета депутатский запрос с требованием создать комиссию и провести служебную проверку на СКРУ по факту захоронения Людмилы Дяченко и взыскания с её родных 20 тысяч гривен за похороны.


Она предложила в течение двух недель, до 8 июля, создать комиссию для проведения служебной проверки. А публичный отчет комиссии о результатах проверки провести не позже 15 июля.


Кроме того депутат через запрос обратилась к руководителям кременчугской прокуратуры и  кременчугской полиции с требованием провести проверку по указанной в запросе информации, и по её результатам притянуть к уголовной ответственности виновных в неправомерном взыскании денег с семьи Дяченко за услуги, которые им не предоставлялись.


Мэр поддержал запрос Пиддубной и сказал кодовую фразу: «прошу підтримати, прошу голосувати».


Депутаты поддержали запрос Оксаны Пиддубной – 23 голоса «за».


8 июля «ТелеграфЪ» расскажет читателям, была ли проведена служебная проверка на СКРУ по факту захоронения Людмилы Дяченко. А 15 июля мы расскажем, озвучили ли публично результаты этой проверки.

8
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус смерть в больнице Covid-19 похороны катафалки перенос гроба туда сюда могила Кременчуг деньги
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 9

3 365
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:16

А самому начальнику СКРП або меру за скаргою призначити службове розслідування своїм розпорядженням не дійшло, мозги високо від землі, як у жирафа? Треба було чекати, щоб депутати це питання на сесії підняли? І проти не проголосуєш бо вибори скоро, от халепа...



 


13 0
175
Piton78:
Сьогодні, 13:21

Головне щоб перевірка була адекватною і обективною. Звісно великі сумніви що когось покарають за це самоуправство аж занадто вперто Віталька не так давно захищав СКРП від приватних захоронних служб. Мабуть щось знає і щось має. А рідним треба дождатися результатів перевірки і подавати в суд за моральну шкоду!


15 0
3 365
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:23

Цитата: Piton78
і подавати в суд за моральну шкоду!


Там ще й банальним шахрайством пахне та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей


12 0
175
Piton78:
Сьогодні, 13:28

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: Piton78
і подавати в суд за моральну шкоду!


Там ще й банальним шахрайством пахне та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей

А це вже питання до відповідних органів! Якщо ціни з ПДВ то також питання наскільки воно сплачене!І що це за окремий рахунок "ритуальні послуги" А до цьго це що тоді за послуги були?


9 0
369
Маэстро:
Сьогодні, 14:40

Цитата: Piton78
Головне щоб перевірка була адекватною і обективною.
Тоесть СКЗП будет проверять САМА СЕБЯ!!! Ну-ну.



Там чистой воды уголовщина. Людей развели на крупную сумму денег.


9 0
139
marinochka__30:
Сьогодні, 15:18

после проверки будет точно ясно, к чему эти догадки. Хорошо хоть мер поддержал идею


0 6
39
Алина Доценко:
Сьогодні, 15:32

Хоть где-то Пиддубную поддержали.


0 1
1 315
inattentive:
Сьогодні, 15:54

Скажут что чеки напутали.... В общем отморозятся.


0 1
549
Fox:
Сьогодні, 16:00

Цитата: marinochka__30

после проверки будет точно ясно, к чему эти догадки. Хорошо хоть мер поддержал идею

Мэр "поддержал идею", т.к.запахло жареным, и журналисты начали свое расследование. Вот если бы это все вынести на украинские каналы, тогда не так бы еще заметушилась эта шайка ненасытных!


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх