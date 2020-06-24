На СКРУ проведут проверку по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 2 049 Коментарів: 9

По факту захоронения умершей в Кременчуге от COVID-19 Людмилы Дяченко (на топ-фото) проведут служебную проверку на коммунальном предприятии «Спецкомбинат ритуальных услуг» (СКРУ). Провести такую проверку предложила депутат Пиддубная. Депутаты поддержали её предложение.









СКРУ провело захоронение Людмилы Дяченко и выставило родственникам умершей счет в сумме 20 тысяч гривен. При проверке чеков на ритуальные услуги, у журналистов «Телеграфа» возник ряд вопросов – почему СКРУ заставил семью Дяченко дважды заплатить за перенос гроба – сперва 2860 грн, потом 3820 грн?





Почему деньги с них взяли по тарифу за работу в выходные и праздничные дни, хотя хоронили Людмилу Дяченко в понедельник, 25 мая? Почему по документам СКРУ выходит, что в похоронах были задействованы три катафалка и один автобус, хотя потерпевшие утверждают, что видели лишь один катафалк и один автобус.





Кроме того СКРУ взял с семьи Дяченко деньги за копку могилы и демонтаж намогильной плитки, укрепленной бетоном – хотя семья умершей утверждает, что могилу на кладбище в селе Большие Крынки сделали местные копачи, и демонтажа плитки там не было, потому что плитки не было – только земля.









В связи с открывшимися фактами, «ТелеграфЪ» опубликовал материал «Коммунальный бизнес на мертвых: за похороны умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко СКРП содрал с её семьи 20 тысяч».



Сегодня, 25 июня, депутат Пиддубная, сославшись на опубликованный в прессе материал, озвучила на сессии горсовета депутатский запрос с требованием создать комиссию и провести служебную проверку на СКРУ по факту захоронения Людмилы Дяченко и взыскания с её родных 20 тысяч гривен за похороны.



Она предложила в течение двух недель, до 8 июля, создать комиссию для проведения служебной проверки. А публичный отчет комиссии о результатах проверки провести не позже 15 июля.



Кроме того депутат через запрос обратилась к руководителям кременчугской прокуратуры и кременчугской полиции с требованием провести проверку по указанной в запросе информации, и по её результатам притянуть к уголовной ответственности виновных в неправомерном взыскании денег с семьи Дяченко за услуги, которые им не предоставлялись.



Мэр поддержал запрос Пиддубной и сказал кодовую фразу: «прошу підтримати, прошу голосувати».



Депутаты поддержали запрос Оксаны Пиддубной – 23 голоса «за».



8 июля «ТелеграфЪ» расскажет читателям, была ли проведена служебная проверка на СКРУ по факту захоронения Людмилы Дяченко. А 15 июля мы расскажем, озвучили ли публично результаты этой проверки.