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Кременчуцьким депутатам не цікаво, скільки вони платять з бюджету «комунальним» журналістам

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 543 Коментарів: 5

На сесії Кременчуцької міськради депутати не підтримали запит Піддубної про зарплати та витрати КТРК

25 червня під час сесії Кременчуцької міськради депутатка Оксана Піддубна оголосила запит щодо діяльності комунального КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», на яку з міського бюджету виділено 18 мільйонів гривень, у тому числі — 9 мільйонів гривень на газету «Кременчуцькі новини». Вона зазначила, що штат КТРК останнім часом активно збільшувався, наразі це 45 осіб. За словами депутатки, вона не отримала відповіді на свої попередні запити щодо прізвищ людей, які обіймають посади на КТРК (чи це реальні особи).


Піддубна попросила підтримати її запит:

  • штатний розклад КТРК з вказанням прізвища та посад, інформацію про їх зарплати, премії та інші винагороди, починаючи з 2017 року;
  • дані про використані кошти з 2017 року;
  • детально розписати, які саме послуги надавали КТРК сторонні особи та організації (ПП Старик, охоронні послуги, ФОП Кузьміна);
  • сума фінансування газети «Кременчуцькі новини», у тому числі під час карантину, в тому числі інформація про те, скільки випусків газети вийшло та який тираж кожного випуску.
Смотрите: вот на что депутаты горсовета выделили 9 миллионов бюджетных гривен


Оксана Піддубна зазначила, що кошти на газету витрачаються у той час, коли їх не вистачає на освіту та медицину. Депутатський запит Піддубної підтримало лише 8 її колег. Нагадаємо, на попередній сесії вона пропонувала спрямувати гроші на медицину замість друку газети коштом платників податків. Та більшість депутатів не погодилася. 


Так само депутати не підтримали її запит стосовно проведення сесій не рідше одного разу на місяць для вирішення земельних питань — така норма є в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні».

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газета депутати КТРК Піддубна
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

175
Piton78:
Сьогодні, 12:24

Та да зараз розбіглися і все розказали кому і скільки платили і скільки осіло в кого в кишенях! А взагалі газету хтось бачив! До початку каратину її сунули в усі дірки а тільки карантин почався і газета зникла а Віталька так кричав, бив себе руками по пузу що газета просто необхідна для поінформованності громадян під час карантину! І де та поінформованість? Хоча і так зрозуміло що примірники ніхто не друкує чекають передвиборчої агітації от тоді її по три рази на день будуть совати а там на 1000% впевнений будуть святі ліки наших благодійників Вітальки і всієї фіолетової шайки з захмарними обіцянками і досягненнями! Головне щоб німби газетку не пропалили!


11 0
187
JJAbrams:
Сьогодні, 12:53

вообще *** мракобесы


3 0
3 365
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:19

А мер вчора клянчив гроші в губернатора, ніби злидень,  на ремонт в лікарні ) 

 


7 0
139
marinochka__30:
Сьогодні, 15:23

конечно не поддержали, бред городит вечно..одно и тоже,одно и тоже. Как заезженная пластинка


0 2
39
Алина Доценко:
Сьогодні, 15:35

Пиддубная немного не в тему говорит, как всегда!


0 0

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