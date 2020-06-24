Кременчуцьким депутатам не цікаво, скільки вони платять з бюджету «комунальним» журналістам

На сесії Кременчуцької міськради депутати не підтримали запит Піддубної про зарплати та витрати КТРК
25 червня під час сесії Кременчуцької міськради депутатка Оксана Піддубна оголосила запит щодо діяльності комунального КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», на яку з міського бюджету виділено 18 мільйонів гривень, у тому числі — 9 мільйонів гривень на газету «Кременчуцькі новини». Вона зазначила, що штат КТРК останнім часом активно збільшувався, наразі це 45 осіб. За словами депутатки, вона не отримала відповіді на свої попередні запити щодо прізвищ людей, які обіймають посади на КТРК (чи це реальні особи).
Піддубна попросила підтримати її запит:
Оксана Піддубна зазначила, що кошти на газету витрачаються у той час, коли їх не вистачає на освіту та медицину. Депутатський запит Піддубної підтримало лише 8 її колег. Нагадаємо, на попередній сесії вона пропонувала спрямувати гроші на медицину замість друку газети коштом платників податків. Та більшість депутатів не погодилася.
Так само депутати не підтримали її запит стосовно проведення сесій не рідше одного разу на місяць для вирішення земельних питань — така норма є в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні».