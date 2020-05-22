Смотрите: вот на что депутаты горсовета выделили 9 миллионов бюджетных гривен

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 846 Коментарів: 1

Вот и свершилось – в новой дорогой цветной коммунальной газете опубликовали цветные фото депутатов и описания их подвигов на благо народа. Собственно, для этого газету и запускали в год выборов.





12 декабря 2019 года на бюджетной сессии депутаты горсовета дружно выделили 9 миллионов гривен на новую коммунальную газету «Кременчуцькі новини». Городские журналисты и активисты выступали против, и требовали, чтобы эти 9 миллионов направили на нужды кременчугской медицины.





Результаты дружного голосования

Журналисты утверждали, что новая коммунальная газета – это дорогостоящий пиар-проект для команды власти и депутатов, которые в год выборов (2020г.) получат возможность за бюджетные деньги пиариться перед избирателями. И благодаря этому сэкономят собственные деньги.





Депутаты и команда власти упрекали журналистов в цинизме и обещали, что никто за бюджетные деньги пиариться не будет.





Перед вами очередной выпуск «Кременчуцьких новин». Топ-материал – «Депутат – слуга громади». На трех цветных разворотах – цветные портреты доблестных депутатов Кременчугского горсовета и цветные фотографии их добрых дел. В первой серии сериала «Депутат – слуга громади» представлены 24 депутата.







Они размещены не в алфавитном порядке – и это сразу бросается в глаза, ведь алфавитный порядок – наиболее корректная схема представления большой группы людей. Вместо этого мы видим, в основном, фотографии депутатов, близких к власти или прямо входящих в команду власти.



То, что первым разместили портрет депутата Гриценко (фото ниже), ещё можно понять – он секретарь горсовета и фамилия у него на букву «г» начинается (почти алфавитный порядок). То, что рядом депутат Бокован красуется, тоже понятно – у него фамилия на букву «б» и он помощник нардепа Шаповалова.





А что делают рядом с депутатами на букву «г» и «б» депутат на букву «у» и депутаты на букву «м»? В смысле депутат Ульянов и депутаты Мосиенко и Макаренко? (все фото ниже) Мы видим лишь одно объяснение: депутат Ульянов – советник мэра, депутаты Мосиенко и Макаренко – члены мэрской партии «Поруч», как, кстати и Бокован – он глава фракции «Поруч» в горсовете.





Так что все важные люди оказались на первой странице. Это разумно, ведь внимание читателя с каждой страницей ослабевает.







Показательно, что на первой странице оказались два депутата не из команды власти – Роженко и Почтавюк. Депутат Роженко – глава фракции «Рідне місто» – той самой, которая владеет пресловутой «золотой акцией» и очень успешно для себя все пять лет использует её на голосованиях. Роженко, кстати, сперва предлагал снять с рассмотрения вопрос по выделению 9 миллионов на газету, но на сессии проголосовал «за». Результат на лицо – в прямом смысле.



Появление Почтавюка на первой странице мы рассматриваем как реверанс университету. Депутат Почтавюк – декан факультета экономики и управления КрНУ им. Остроградского. Почтовюк, как и Роженко, сперва не планировал поддерживать выделение денег на коммунальную газету, но на сессии проголосовал «за».





Дальше листайте жизнеописания депутатов самостоятельно. Вы увидите портрет ещё одного помощника нардепа Шаповалова – депутата Яцины; жены вице-мэра – депутата Проценко; директора юридического департамента мэрии депутата Мирошниченко, дочери Олега Бабаева – депутата Шляховой и др. Смотрите картинки, читайте, возможно вы даже не догадывались, как много делают эти депутаты для города.





Все депутаты, чьи портреты размещены на страницах газеты «Кременчуцькі новини», голосовали за выделение 9 миллионов бюджетных гривен на эту газету.





Результаты дружного поименного голосования





Есть лишь одно исключение – депутат Головко. Она воздержалась от голосования. И до сессии высказывалась против такого использования денег. Но депутат Головко представляет вагонный завод – тот самый, благодаря перечислениям которого, по словам мэра, кременчугские бюджетники в период карантина получали зарплаты. Как же после этого не сделать реверанс в сторону вагонного завода, который представляет Головко?





Гриценко тоже не голосовал, но потом мэр сказал на сессии, что у Гриценко просто не сработала кнопка.



И о главном – в описаниях добрых дел депутатов нигде не сказано, что детские площадки ставились, и плитка укладывалась, и скверы разбивались, и улицы освещались за деньги городского бюджета – за наши с вами деньги, а не за личные депутатские. И теперь нам снова за наши же деньги рассказали в цветных картинках о совершенных за бюджетные деньги депутатских подвигах.



Это говорит нам о том, что карантин заканчивается, а избирательная компания начинается. И впереди у нас полгода бездумных трат бюджетных денег на политический пиар. Так что уважаемые кременчужане, денег нет, но вы держитесь.



