День перепоховання: у Кременчуці вшанували пам'ять Тараса Шевченка

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22 травня у Кременчуці вшанували пам'ять Тараса Шевченка, адже сьогодні пам'ятний день – 22 травня 1861 року* відбулось перепоховання Кобзаря на Чернечій горі поблизу Канева.





Пресслужба мерії міста повідомила, що міський голова Віталій Малецький разом із секретарем міськради Юрієм Гриценком від імені усіх кременчужан поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та вшанували пам'ять українського поета, борця за свободу та незалежність України.





*22 травня 1861 року прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, було перепоховано в Україні. Поховали поета 13 березня у Петербурзі, на Смоленському кладовищі за кошти друзів. Понад дві тисячі чоловік йшли за домовиною Кобзаря: студенти університету, слухачі Академії художеств, письменники, художники i просто читачі й шанувальники. Лише у квітні 1861 року, після того, як 58 днів прах Шевченка знаходився в Петербурзі, царський уряд нарешті дозволив перевезти його в Україну.





8 травня 1861 року домовина була викопана, перенесена через увесь Петербург до Московського (Миколаївського) вокзалу і залізницею перевезена до Москви. I рушила вона через всю Росію з півночі на південь: де потягом, де кіньми, де пароплавом, а де i просто на руках – до Канева, саме там мріяв оселитися поет i дожити свого богом визначеного віку. Перевезення домовини тривало 14 діб.