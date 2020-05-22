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Кременчук, Полтавщина

За 170 км від Кременчука випав сніг

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 4 188

 

У Пирятині на Полтавщині випав сніг, про це повідомляє видання Коло. 


Сьогодні, 22 травня, під час дощу випав сніг.


 


Про це повідомив місцевий журналіст Вадим Кирпиченко. Говорить, пішов град мокрий сніг.


– Потім за хвилин 15 все зникло, сніг відразу розтанув. Я тільки з другого поверху встиг і спуститись, – розповів Вадим Кирпиченко.
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Автор: Альона Душенко
Теги: сніг
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