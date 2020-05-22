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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусне: проєкт ПРОМІС передав Кременчуку 200 л дезінфікуючих засобів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 276

 

Наше місто очікує на другу партію матеріально-технічної допомоги, планується, що це будуть одноразові маски та рукавички

Виконком Кременчуцької міськради отримав від партнерів проєкту ПРОМІС, що фінансується Урядом Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади і виконується Федерацією канадських муніципалітетів, 200 л дезінфікуючих засобів. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, це перша партія матеріально-технічної допомоги для недопущення поширення COVID-19.


 

Попередньо представники проєкту вивчили потреби місцевих громад та запропонували Кременчуку допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту та дезінфекційних розчинів. У рамках співпраці з проєктом ПРОМІС наше місто отримало 200 л засобу для дезінфекції рук та поверхонь і диспансери, які будуть розподілені між Центром надання адміністративних послуг та іншими підрозділами органів місцевого самоврядування, які працюють з людьми.


 

Як повідомив керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов, найближчим часом Кременчук очікує на другу партію матеріально-технічної допомоги, планується, що це будуть одноразові маски та рукавички.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: коронавірус коронавирус дезинфекция материальная помощь проект ПРОМІС
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