Коронавірусне: проєкт ПРОМІС передав Кременчуку 200 л дезінфікуючих засобів

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Наше місто очікує на другу партію матеріально-технічної допомоги, планується, що це будуть одноразові маски та рукавички

Виконком Кременчуцької міськради отримав від партнерів проєкту ПРОМІС, що фінансується Урядом Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади і виконується Федерацією канадських муніципалітетів, 200 л дезінфікуючих засобів. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, це перша партія матеріально-технічної допомоги для недопущення поширення COVID-19.





Попередньо представники проєкту вивчили потреби місцевих громад та запропонували Кременчуку допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту та дезінфекційних розчинів. У рамках співпраці з проєктом ПРОМІС наше місто отримало 200 л засобу для дезінфекції рук та поверхонь і диспансери, які будуть розподілені між Центром надання адміністративних послуг та іншими підрозділами органів місцевого самоврядування, які працюють з людьми.





Як повідомив керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов, найближчим часом Кременчук очікує на другу партію матеріально-технічної допомоги, планується, що це будуть одноразові маски та рукавички.