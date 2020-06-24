Кременчугская «Солидарность» обеспокоилась судьбой Петра Порошенко

Депутат Ульянов зачитал заявление о недопустимости преследования пятого Президента Украины и его окружения
25 июня на сессии Кременчугского городского совета депутат и заместитель главы фракции «Европейская солидарность» Руслан Ульянов выступил с заявлением о недопустимости преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко и его окружения: Владимира Вятровича (нардеп, экс-глава Института национальной памяти), Владимира Омеляна (экс-министр инфраструктуры), Татьяны Черновол (экс-нардеп), Сергея Пашинского (экс-нардеп) и других.
Руслан Ульянов назвал то, что делает действующая власть относительно Порошенко и его окружения, политической местью и репрессиями.
Поскольку Руслан Ульянов из возможных форм выбрал депутатское обращение, а не запрос или проект решения сессии, то депутатам городского совета не предлагалось голосовать за его поддержку.