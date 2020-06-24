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Політика

Кременчугская «Солидарность» обеспокоилась судьбой Петра Порошенко

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 1 026 Коментарів: 10

 

Депутат Ульянов зачитал заявление о недопустимости преследования пятого Президента Украины и его окружения

25 июня на сессии Кременчугского городского совета депутат и заместитель главы фракции «Европейская солидарность» Руслан Ульянов выступил с заявлением о недопустимости преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко и его окружения: Владимира Вятровича (нардеп, экс-глава Института национальной памяти), Владимира Омеляна (экс-министр инфраструктуры), Татьяны Черновол (экс-нардеп), Сергея Пашинского (экс-нардеп) и других.


Руслан Ульянов назвал то, что делает действующая власть относительно Порошенко и его окружения, политической местью и репрессиями.  


Поскольку Руслан Ульянов из возможных форм выбрал депутатское обращение, а не запрос или проект решения сессии, то депутатам городского совета не предлагалось голосовать за его поддержку.

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Автор: Стас Константинов
Теги: Руслан Ульянов Петр Порошенко
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Коментарі: 10

175
Piton78:
Сьогодні, 12:11

Зачитав прізвища прямо таки бідних нещасних і загноблених коллег! Особливо Пашинський на якому клеймо ставити вже ніде. Чорновіл також мабуть трохи розумом поїхала! А за пятого спасителя так зовсім і говорити нічого! Їх не переслідувати треба а давно закрити!


15 9
241
Dmytro:
Сьогодні, 12:22

Отвратительно мерзкое зрелище. Зе бы тоже посадить


10 4
666
ulyanov:
Сьогодні, 13:09

Цитата: Dmytro
Отвратительно мерзкое зрелище

Саме так. Бо з цього і починається авторитаризм, який зовсім швидко і непомітно переростає в тоталітарну державу



Цитата: Piton78
на якому клеймо ставити вже ніде

Для журналістів поставити клеймо - то справа нехитра. Сьогодні на Пашинському поставили, вчора на мені, завтра і ви будете весь заклеймений, як лише носа свого висунете трохи вище, ніж слід.

 

Жодних офіційних корупційних звинувачень Пашинському не предявлено. Тому "клейміння" Пашинського - не більше ніж інформаційна атака, яка розрахована на таких як ви - тих, хто ковтає інформацію без її критичного осмислення та аналізу


3 10
175
Piton78:
Сьогодні, 13:13

Ну звісно треба захищати своїх корешків! А те що Пашинський і без клейма веде себе як остання погань то все нормально! Достатньо поглянути на його манери спілкування і поведунки! Але нехай кожен залишається зі своєю думкою!


10 2
666
ulyanov:
Сьогодні, 13:27

Цитата: Piton78
Достатньо поглянути на його манери спілкування і поведунки!

Манера поведінки, яка не подобається - це не підстава виправдовувати надумане кримінальне переслідування людини.

 

Цитата: Piton78
нехай кожен залишається зі своєю думкою!

Так, бо у нас з вами, очевидно, зовсім протилежні світоглядні цінності.

 


3 9
3 365
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:29

Порошенко казав, що  судова  реформа проведена за його час на посту гаранта,  одна з самих важливих справ, яку він зробив. Не розумію тоді, чого пан Петро боїться, після того, як він зробив українське правосуддя чесним та справедливим? )


12 2
175
Piton78:
Сьогодні, 13:35

Цитата: ulyanov

Цитата: Piton78
Достатньо поглянути на його манери спілкування і поведунки!

Манера поведінки, яка не подобається - це не підстава виправдовувати надумане кримінальне переслідування людини.

 

Цитата: Piton78
нехай кожен залишається зі своєю думкою!

Так, бо у нас з вами, очевидно, зовсім протилежні світоглядні цінності.

 

ХА-ХА-ХА і ще раз ХА всі названі Вами дуже шановані і кришталево чисті і перед законом і перед своїми виборцями люди. Коментарі тут геть зайві! 


5 1
666
ulyanov:
Сьогодні, 13:39

Цитата: Daniel Mroz
Не розумію тоді, чого пан Петро боїться,

Не знаю, чи боїться чогось пан Петро. А от про наші побоювання ми оголосили в заяві.

 

Спробую пояснити іншими словами: коло фігурантів звинувачень, зміст цих обвинувачень, намагання арештувати колишнього Президента за такими обвинуваченнями в той час, коли інтереси кримінального процесу та особа обвинуваченого не вимагають такого суворого запобіжного заходу - ця сукупність обставин свідчить про політичне переслідування, а не про забезпечення інтересів правосуддя.

 

А це - перший крок до авторитаризму та тоталітаризму. Я би не хотів щоби мої діти жили в тоталітарній державі, бо сам там більше 20 років прожив і враження у мене не позитивні


1 7
175
Piton78:
Сьогодні, 13:59

Цитата: Daniel Mroz

Порошенко казав, що  судова  реформа проведена за його час на посту гаранта,  одна з самих важливих справ, яку він зробив. Не розумію тоді, чого пан Петро боїться, після того, як він зробив українське правосуддя чесним та справедливим? )

Да здравствует созданный Порошенко самый чесный и гуманный суд в мире! Ура!


7 1
3 365
Daniel Mroz:
Сьогодні, 14:49

Цитата: ulyanov
коли інтереси кримінального процесу та особа обвинуваченого не вимагають такого суворого запобіжного заходу - ця сукупність обставин свідчить про політичне переслідування, а не про забезпечення інтересів правосуддя.

Ну так за часів Президента Порошенка було таке саме. А тепер коли його особисто торкнулося він згадав про закон. Він судову реформу провів, ніякі звинувачення чесній людині не страшні ,він же вважає себе чесною людиною? Справедливий суд всі томи  звинувачень відправить на смітник, чи не так? А може його реформа виявилася такою ж нікчемною , як і реформа МВС? Так хай визнає, що ні біса він не зробив для побудови правової держави за 5 років,  а не ліпить горбатого.


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