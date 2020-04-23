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Кременчуцькі депутати не погодилися віддати 7 млн грн на медицину замість газети

Сегодня, 15:41 Просмотров: 2 423 Комментариев: 18

 

Пропозиція депутата Оксани Піддубної не набрала необхідної кількості голосів

Депутати Кременчуцької міської ради не погодилися віддати 7 млн грн на потреби міської медицини під час епідемії коронавірусу замість випуску комунальної газети «Кременчуцькі новини». Із пропозицією перенаправити кошти з фінансової підтримки ЗМІ на потреби управління охорони здоров'я виступила Оксана Піддубна. За її підрахунками, на друк та розповсюдження вже витрачено близько 2 млн грн із виділених на газету 9 мільйонів. Вона запропонувала спрямувати залишок коштів на медицину. Таку пропозицію депутат озвучила під час розгляду бюджетного питання про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2020 рік».


- Я вважаю, що під час карантину, зважаючи на тотальне недофінансування медичної галузі витрачати кошти на розповсюдження газети «Кременчуцькі новини» і витрачати мільйони - злочин проти мешканців міста. Крім того, я вважаю, фінансування медичної галузі повинно бути в пріоритеті, - заявила Піддубна.


Мер поставив її пропозицію на голосування і сказав традиційне «прошу визначатися», що є сигналом для його групи підтримки не голосувати.


Результат: пропозиція Піддубної не набрала необхідної кількості голосів. «За» проголосувало 11, «проти» - 1, утрималося — 3, решта присутніх у залі не голосувала.


 

Нагадаємо, в цілому на підтримку комунальної телерадіокомпанії, у тому числі на нову газету, яку заснувала КТРК, депутати виділили майже 18 мільйонів гривень


Двічі петиції кременчужан до міського голови про спрямування коштів на медицину замість газети набирала необхідну кількість голосів для розгляду - і двічі мер та його команда не захотіла відмовитися від піару за бюджетні гроші


Госаудит требует разорвать договор на печать новой газеты «фиолетовой команды»


Газета за 9 млн грн: Кременчугская прокуратура открыла уголовное производство
8
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газета медицина фінансування бюджет

Комментарии: 18

823
shoni1970:
Сегодня, 15:44

Гниды, а забрать у воспитателей, нянечек с ихних копеек - это просто. Они же слабые и неорганизованные, а вы - стая.


56 0
446
Lyolya:
Сегодня, 15:51

Их всего сколько было в зале? 11-за  1- против 3- воздержались.. Вопрос поставлен о перенаправлении средств? Согласны? 11-за. Так почему решение не принято? Или каламбур получается?


26 0
267
stronzo:
Сегодня, 15:52

Татьяна, а то, что присутствующие не голосуют - это не нарушения их обязанностей? Есть какие-то правила в этом вопросе? Подскажите, пожалуйста. А то так можно любой вопрос саботировать, договорившись накануне за столом ресторане или в группе в Телеграме (уверен, она у них есть)


22 0
113
X-YZ:
Сегодня, 16:00

Дорогие жители нашего города Кременчуга.

 

Запомните этот момент. Следующие выборы очень близко.

Было бы очень круто, если бы сеточка и газетка не сработали.


49 0
1 133
s2e7r8g:
Сегодня, 16:02

Цитата: stronzo

Татьяна, а то, что присутствующие не голосуют - это не нарушения их обязанностей? Есть какие-то правила в этом вопросе? Подскажите, пожалуйста. А то так можно любой вопрос саботировать, договорившись накануне за столом ресторане или в группе в Телеграме (уверен, она у них есть)

А там именно всё так и происходит, как Вы написали. Телеграф писал, что у мэра даже есть кодовое слово (или фраза), после произненсения которой все голосуют так как нужно. 


27 1
940
стабільний пкращувач:
Сегодня, 16:05

.ляди. Продажное кодло.
шапка и мэр купили всех. 


40 0
33
xikilla:
Сегодня, 16:56

Хочется написать всё, что думаю, но вырежет цензура,  по этому : .......

Вто то что о вас ....., я думаю!!


22 0
871
jondin:
Сегодня, 17:28

на следующих выборах этот вопрс должен стать лакмусовой бумажкой.

- как вы голосовали о перенаправлении средств с газеты на медицину во время пандемии.-

а телеграфу не плохо собрать в одной статье пофамильно и кто как голосовал. главное что бы не было отмазавшихся типа меня не біло в зале. этот вопрос подымается и голосуется раз 3.

то есть голосовали все.


18 0
82
marinochka__30:
Сегодня, 17:30

я вважаю,шо бути такою як Оксана Пiддубна -злочин


2 34
53
Олег Чуба:
Сегодня, 17:37

Пиддубную никогда никто не будет поддерживать, потому что она слишком *упая, на деле она полный ноль, вообще ничего не делает, только ходит вечно ноет! 


1 33
117
Grinenko:
Сегодня, 17:38

Пиддубной лишь бы в очередной раз о себе заявить. Своих мозгов больше ни на что не хватает. Газета просто шикарная, моя соседка читает с большим удовольствитем. 


0 38
871
jondin:
Сегодня, 17:44

Цитата: marinochka__30

я вважаю,шо бути такою як Оксана Пiддубна -злочин

Цитата: Олег Чуба

Пиддубную никогда никто не будет поддерживать, потому что она слишком *упая, на деле она полный ноль, вообще ничего не делает, только ходит вечно ноет! 

Цитата: Grinenko

Пиддубной лишь бы в очередной раз о себе заявить. Своих мозгов больше ни на что не хватает. Газета просто шикарная, моя соседка читает с большим удовольствитем. 


так вот куда деньги от газеты идут. на содержание тролей. 



28 0
837
Angel737:
Сегодня, 17:59

Дорогие жители нашего города Кременчуга.
Запомните этот момент!!!
Следующие выборы очень близко.
Было бы очень круто, если бы сеточка и газетка не сработали.

 

Депутатам и Меру Ганьба на Века!


18 0
22
alek7y:
Сегодня, 18:07

Эта шайка в очередной раз показала, кто есть кто...


15 0
7
gray cardinal:
Сегодня, 18:41

В таком случае, нужно поднять вопрос о НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ с помощью прокуратуры. Если и там реакции не последует (что вероятнее всего), придется узнать количество голосов, отданных за Мал.Вит.Ал. на выборах, чтобы в 30-ти дневный срок мы смогли на бумаге собрать большее кол-во подписей (что вероятнее всего) для ОТЗЫВА МЭРА ГРАЖДАНАМИ.    
  


12 0
149
JJAbrams:
Сегодня, 18:53

че там СБУ же вроде ими заинтересовались, когда уже прижучат?


13 0
76
Olexander:
Сегодня, 19:10

Цитата: X-YZ
Дорогие жители нашего города Кременчуга.   Запомните этот момент. Следующие выборы очень близко. Было бы очень круто, если бы сеточка и газетка не сработали.

 

нашим "житэлям" як в тому фільмі "..ему покажешь медный грош,и делай с ним что хош.." .Хто промінусує" ,значить брали "грош" )))


7 1
267
Чopний Kiт:
Сегодня, 19:58

Цитата: Grinenko
Цитата: Олег Чуба
Цитата: marinochka__30

я вважаю,шо бути такою як Оксана Пiддубна -злочин

А я считаю, что преступление - это содержать ботоферму на деньги налогоплательщиков и занимаясь иммитацией карантина пилить бюджет


3 0

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