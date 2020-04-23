Кременчуцькі депутати не погодилися віддати 7 млн грн на медицину замість газети

Сегодня, 15:41 Просмотров: 2 423 Комментариев: 18

Депутати Кременчуцької міської ради не погодилися віддати 7 млн грн на потреби міської медицини під час епідемії коронавірусу замість випуску комунальної газети «Кременчуцькі новини». Із пропозицією перенаправити кошти з фінансової підтримки ЗМІ на потреби управління охорони здоров'я виступила Оксана Піддубна. За її підрахунками, на друк та розповсюдження вже витрачено близько 2 млн грн із виділених на газету 9 мільйонів. Вона запропонувала спрямувати залишок коштів на медицину. Таку пропозицію депутат озвучила під час розгляду бюджетного питання про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2020 рік».





- Я вважаю, що під час карантину, зважаючи на тотальне недофінансування медичної галузі витрачати кошти на розповсюдження газети «Кременчуцькі новини» і витрачати мільйони - злочин проти мешканців міста. Крім того, я вважаю, фінансування медичної галузі повинно бути в пріоритеті, - заявила Піддубна.



Мер поставив її пропозицію на голосування і сказав традиційне «прошу визначатися», що є сигналом для його групи підтримки не голосувати.



Результат: пропозиція Піддубної не набрала необхідної кількості голосів. «За» проголосувало 11, «проти» - 1, утрималося — 3, решта присутніх у залі не голосувала.





Нагадаємо, в цілому на підтримку комунальної телерадіокомпанії, у тому числі на нову газету, яку заснувала КТРК, депутати виділили майже 18 мільйонів гривень.





Двічі петиції кременчужан до міського голови про спрямування коштів на медицину замість газети набирала необхідну кількість голосів для розгляду - і двічі мер та його команда не захотіла відмовитися від піару за бюджетні гроші.







