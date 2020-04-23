У Кременчуці рівень злочинності зменшився на 8% - місцева прокуратура

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23 квітня на засіданні сесії Кременчуцької міськради чекали на виступ керівника Кременчуцької місцевої прокуратури. В режимі онлайн мав вийти на зв'язок виконуючий обов'язки керівника Станіслав Козинчук. Депутати чекали кілька хвилин, проте на зв'язок ніхто не вийшов.





- У нього перерва з 13.00 до 14.00. Його немає. Він поїхав їсти у ресторан, - сказав міський голова Віталій Малецький.





Після цього на голосування за основу поставили проєкт рішення «Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької місцевої прокуратури». Рішення не прийняли.





Через декілька хвилин виконуючий обов'язки керівника все ж вийшов на зв'язок. У результаті проєкт рішення прийняли в цілому та за основу.





Наводимо дані з відповідного проєкту info-prokuraturi.pdf [161,71 Kb] (cкачиваний: 2) щодо злочинності у Кременчуці у 2018 та 2019 роках.





Упродовж 2019 року зареєстровано 6 916 кримінальних правопорушень (проти 7450 у 2018 році). З-поміж зареєстрованих до тяжких та особливо тяжких відносяться 1 158 кримінальних правопорушень (проти 1 406 у 2018 році). Рівень загальної злочинності зменшився на 8% в порівнянні з 2018 роком, а тяжких та особливо тяжких злочинів на 21%. Рівень загальної злочинності в Кременчуці у розрахунку на 10 тисяч населення зменшився із 211 до 182 злочинів.





Найбільш поширеними є злочини проти власності, які складають 78% у структурі злочинності. Всього зареєстровано 2 509 крадіжок, з яких розкрито 592, питома вага розкриття становить 24%.





За 2019 рік, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зменшення кількості розбійних нападів на 38,8%, крадіжок усіх форм власності - на 10,4%, незаконних заволодінь транспортними засобами - на 32,3%, шахрайств - на 27,8% та деяких інших.





Водночас відмічається збільшення кількості зареєстрованих навмисних вбивств на 100%, квартирних крадіжок - на 27,4%, пограбувань на 3,2%.





Упродовж 2019 року на території міста зареєстровано 10 навмисних вбивств, із яких одне нерозкрите (2018 рік - 5, всі розкриті). Також зафіксовано 18 кримінальних правопорушень за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, із яких З не розкриті (за 2018 рік зареєстровано 18 злочинів даної категорії, особи, що її скоїли, встановлені по 16 з них).





За період 2019 року на території міста Кременчука зареєстровано 21 злочин, пов'язаний із незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2018 - 24). Із незаконного обігу вилучено 18 пістолетів, 4 гранати, 1 боєприпас, 154 патронів, 19 ножів та 9 кастетів.