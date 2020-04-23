Приз за лучшую маску на сессии уходит владельцу fucking virus

Сегодня, 16:08 Просмотров: 2 610 Комментариев: 5

Работник мэрии засветился в видеоконференции с депутатами в маске со словами, которых мэр Малецкий не знает

23 апреля сессия Кременчугского городского совета проходит в масочном режиме – в масках и респираторах сидят депутаты и работники мэрии, а также те сотрудники исполкома, которые включались в ход рассмотрения в режиме видеоконференции.





При рассмотрении одного из проектов решений, на экране появился Евгений Перевезенцев – заведующий сектором партисипативных практик отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского головы. На его маске было написано #fuckingvirus (#очень плохой вирус – если литературно переводить с английского).

«Що в нього там написано? Я не знаю таких слів», – прокомментировал городской голова Виталий Малецкий после того, как депутаты начали интересоваться переводом надписи на маске.