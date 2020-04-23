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Кременчуг, Политика, Коронавірус / Карантин

Приз за лучшую маску на сессии уходит владельцу fucking virus

Сегодня, 16:08 Просмотров: 2 610 Комментариев: 5

 

Работник мэрии засветился в видеоконференции с депутатами в маске со словами, которых мэр Малецкий не знает

23 апреля сессия Кременчугского городского совета проходит в масочном режиме – в масках и респираторах сидят депутаты и работники мэрии, а также те сотрудники исполкома, которые включались в ход рассмотрения в режиме видеоконференции.


Фракция масочников против фракции респираторщиков: фоторепортаж с карантинной сессии

 

При рассмотрении одного из проектов решений, на экране появился Евгений Перевезенцев – заведующий сектором партисипативных практик отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского головы. На его маске было написано #fuckingvirus (#очень плохой вирус – если литературно переводить с английского).

 

«Що в нього там написано? Я не знаю таких слів», – прокомментировал городской голова Виталий Малецкий после того, как депутаты начали интересоваться переводом надписи на маске.
3
Автор: solod
Теги: Евгений Перевезенцев маски приколы

Комментарии: 5

267
stronzo:
Сегодня, 16:28

заведующий сектором партисипативных практик отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского головы.

Лучше бы это перевели dizzy_face

 

Это я вам как исполняющий обязанности заместителя младшего научного сотрудника в институте мирового господства и новой картографии говорю.

 


25 1
113
X-YZ:
Сегодня, 17:18

В цирке и трюки все цирковые.



Цитата: stronzo
Лучше бы это перевели
литературно))

 

Это конечно мечта наверно засветиться так "в связи с". Работнички "Фу, бл* ..."

 

Вот на такое идут деньги налогоплательщиков.


11 1
267
Чopний Kiт:
Сегодня, 19:40

"Грёбаный вирус" blush

оставить или зачеркнуть "Гр" в начале первого слова - на усмотрение переводящего mask


2 0
51
DioGen:
Сегодня, 19:52

Фу, какое безкультурье. И это значит наши лучшие умы и деятели. Мдя, кого мы кормим нашеми налогами


1 0
267
stronzo:
Сегодня, 20:07

Цитата: DioGen

Фу, какое безкультурье. И это значит наши лучшие умы и деятели. Мдя, кого мы кормим нашеми налогами

Да это же Женек, последние годы на "Громадському Бюджеті" сидел, селфики, семинарики...

Сейчас подрос до вот такого титула sunglasses

Теперь шеф фублякает, а подопечный факает.


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