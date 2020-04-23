Депутат прохає повернути інтернет на Перший Занасип

Сегодня, 16:16 Просмотров: 1 164 Комментариев: 2

Мешканці Першого Занасипу по кілька годин вистоюють у чергах, щоб оплатити комунальні послуги. Оскільки у мікрорайоні немає відділень банків - мешканці оплачують у відділенні Укрпошти. Через проблеми з інтернетом пенсіонерам доводиться по кілька разів приходити до пошти та вистоювати кількагодинні черги. Депутат Валентина Гордеєва писала лист до керівництва Укрпошти з проханням звернути увагу на перебої з інтернетом, проте до сьогоднішнього дня питання не вирішене. Тому депутат підняла питання на сесії Кременчуцької міськради.





- Ви здаєте комунальне приміщення під пошту. Чому там не працює інтернет по 2 дні? Люди в черзі вичікують по 2 години. Люди не можуть ні за квартиру заплатити, ні перерахувати кошти, - звернулася з трибуна Валентина Гордеєва.