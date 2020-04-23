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Кременчуг, Политика, Коронавірус / Карантин

Депутат прохає повернути інтернет на Перший Занасип

Сегодня, 16:16 Просмотров: 1 164 Комментариев: 2

 

Люди в чергах чекають по кілька годин

Мешканці Першого Занасипу по кілька годин вистоюють у чергах, щоб оплатити комунальні послуги. Оскільки у мікрорайоні немає відділень банків - мешканці оплачують у відділенні Укрпошти. Через проблеми з інтернетом пенсіонерам доводиться по кілька разів приходити до пошти та вистоювати кількагодинні черги. Депутат Валентина Гордеєва писала лист до керівництва Укрпошти з проханням звернути увагу на перебої з інтернетом, проте до сьогоднішнього дня питання не вирішене. Тому депутат підняла питання на сесії Кременчуцької міськради.


- Ви здаєте комунальне приміщення під пошту. Чому там не працює інтернет по 2 дні? Люди в черзі вичікують по 2 години. Люди не можуть ні за квартиру заплатити, ні перерахувати кошти, - звернулася з трибуна Валентина Гордеєва.
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Автор: Альона Душенко Фото: Оксана Гуйда
Теги: депутат Валентина Гордеева первая Занасыпь

Комментарии: 2

110
Kremen.Club:
Сегодня, 16:35

Прохаю ввести комиссию при оплате коммунальных на почте гривен 100. Посылку невозможно получить из-за таких оплачивальщиков.


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149
JJAbrams:
Сегодня, 18:47

А я вообще не понимаю почему почта занимается раздачами пенсий, продажей порошков, круп, и вот еще выясняется что принимает деньги за комуналку.

1) Почему инкасаторы не занимаются раздачей пенсий? Или специально созданная структура, которая будет работать с деньгами на уровне их защиты от посторонних? Почему почтальоны должны рисковать жизнью нося с собой деньги, они хоть на машине это делают? Или пешком по городу?

2) Что за дичь с продажей прод. товаров на почте? Магазинов нет?

3) Что за прием денег за комуналку? Этим должны заниматься банки!

 

Почему почта не занимается своими прямыми обязаностями и качественно не предоставляет услуги? Может пора уже ремонты в почтампах сделать? Заходишь в помещение и попадаешь в 90е, но потому замечаешь что у них есть компьютеры и успокаиваешся.

 


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