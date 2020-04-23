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У Кременчуці «наросли» зарплатні борги бюджетникам та комунальникам

Сегодня, 16:25 Просмотров: 1 276 Комментариев: 5

Затримується аванс через недовиконання бюджету

23 квітня під час сесії міської ради мер Кременчука Віталій Малецький поінформував про виконання бюджету та виплати бюджетникам в умовах карантину. Недовиконання за березень склало 31 млн грн. За квітень очікується недовиконання 45-47 млн грн.


Причиною недовиконання мер назвав зменшення розміру офіційних зарплат та, відповідно, зменшення надходжень від ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) — основного джерела міського бюджету.


За словами мера, вже виникли борги бюджетникам та комунальникам. Так, 15 квітні мав бути виплачений аванс бюджетника — натомість місто винне 4 млн грн. На 22 квітня виникли й борги комунальникам - 4,5 млн грн авансу.


- Бюджету, який зараз є, не вистачає на першочергові потреби... Цих 8,5 мільйонів немає просто, - каже міський голова.


Мер запевняє, що зараз місто рахує «кожну копійку» - усе це сказав мер у відповідь на пропозицію депутата Геннадія Іваняна забезпечити підтримку нужденних продуктовими наборами за рахунок бюджету. За словами міського голови, цю підтримку забезпечують магазин АТБ, благодійні фонди. Тож недоцільно витрачати гроші з бюджету.


Рахуючи (на словах) «кожну копійку», мерія продовжує витрачати 9 млн грн на друк та розповсюдження газети. Нагадаємо, пропозицію Піддубної віддати ці гроші медицини депутати не підтримали.


Кременчуцькі депутати не погодилися віддати 7 млн грн на медицину замість газети


6
Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата бюджетники борги

Комментарии: 5

113
X-YZ:
Сегодня, 17:22

На асфальт бакби есть.

На облагородження тоже есть.

На коронатраспорт тоже есть.

 

А бюджетникам - нет. Потому что их посчитать можно.


12 0
29
Yaroslav:
Сегодня, 17:27

деньги на газету уже двнедрили,как они их перенаправят,тем более,что остальные депутаты не спешат голосовать за это


5 2
117
Grinenko:
Сегодня, 17:34

Такая ситация за того что большинство средств ушло на борьбу с короновирусом и подготовку больниц, защиту для врачей.


2 18
53
Олег Чуба:
Сегодня, 17:34

Давайте что-то новое, а то газета уже достала!


3 13
138
sergey.kovalenko:
Сегодня, 17:51

Та у всех сейчас задержки..время тяжелое


3 12

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