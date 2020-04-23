У Кременчуці «наросли» зарплатні борги бюджетникам та комунальникам

Сегодня, 16:25 Просмотров: 1 276 Комментариев: 5

23 квітня під час сесії міської ради мер Кременчука Віталій Малецький поінформував про виконання бюджету та виплати бюджетникам в умовах карантину. Недовиконання за березень склало 31 млн грн. За квітень очікується недовиконання 45-47 млн грн.



Причиною недовиконання мер назвав зменшення розміру офіційних зарплат та, відповідно, зменшення надходжень від ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) — основного джерела міського бюджету.





За словами мера, вже виникли борги бюджетникам та комунальникам. Так, 15 квітні мав бути виплачений аванс бюджетника — натомість місто винне 4 млн грн. На 22 квітня виникли й борги комунальникам - 4,5 млн грн авансу.





- Бюджету, який зараз є, не вистачає на першочергові потреби... Цих 8,5 мільйонів немає просто, - каже міський голова.





Мер запевняє, що зараз місто рахує «кожну копійку» - усе це сказав мер у відповідь на пропозицію депутата Геннадія Іваняна забезпечити підтримку нужденних продуктовими наборами за рахунок бюджету. За словами міського голови, цю підтримку забезпечують магазин АТБ, благодійні фонди. Тож недоцільно витрачати гроші з бюджету.





Рахуючи (на словах) «кожну копійку», мерія продовжує витрачати 9 млн грн на друк та розповсюдження газети. Нагадаємо, пропозицію Піддубної віддати ці гроші медицини депутати не підтримали.







