Лікарям Кременчука, Полтави та Чернівців передадуть капсули для транспортування хворих на COVID-19

Сегодня, 16:33 Просмотров: 1 226 Комментариев: 1

Коштує одна капсула, розроблена кременчуцькими підприємцями, орієнтовно 30 тисяч гривень – дешевше, ніж закордонні аналоги. Після сертифікації підприємство «Креатив-агромаш» зможе виготовляти до 100 капсул на добу

Три капсули-ізолятори, розроблені командою інженерів ТОВ «Креатив-Агромаш», 23 квітня мають передати лікарям Кременчука, Полтави та Чернівців. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці керівник робіт Юрій Андрієвський після того, як дізнався, що двоє лікарів станції швидкої допомоги Кременчука інфікувалися коронавірусом.





Сьогодні мені стало відомо, що двоє лікарів станції швидкої допомоги м. Кременчука були інфіковані. Завтра ми оперативно передамо три капсули-ізолятори лікарям Кременчука, Полтави та відправимо у Чернівці. Наші лікарі на передовій. Небайдужі, залучайтесь до нашої роботи! Сьогодні ми вдячні заводу «Київгума», вони забезпечують нас рукавичками. Компанія «Кремтент» долучилась до нашого виробництва та поставляють нам ПВХ полотно, ми збільшили наше виробництво, - йдеться у повідомленні Юрія Андрієвського.





Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов проінформував, що герметичну капсулу для безпечного транспортування хворих на COVID-19 виготовили майже повністю з вітчизняних матеріалів. Бокс має прилади для подачі кисню, компресор, фільтри для знезараження повітря й маску, а також рукавиці-манжети для проведення маніпуляцій без контакту з хворим. Коштує одна капсула орієнтовно 30 тисяч гривень – дешевше, ніж закордонні аналоги.





Тепер необхідно якнайшвидше завершити сертифікацію та отримати необхідні документи. У цьому ми допоможемо підприємству, а далі будемо замовляти й використовувати цей бокс. Його, до речі, вже готові придбати й інші області України, - повідомив Синєгубов.





Заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін на сторінці у Фейсбуці оприлюднив інформацію, що 23 квітня у Полтаві протестували вже четверту модель герметичної капсули, яку виготовили підприємці з урахуванням побажань від медиків, наприклад, збільшили за розмірами. Остаточний варіант транспортного ізолятора для інфікованих хворих готовий до сертифікації.





На кременчуцькому підприємстві «Креатив-агромаш» можуть виготовляти до 10 капсул на добу, а після сертифікації всі 100. Два таких ізолятора уже відправили в Чернівці й Київ, сьогодні ще один передадуть Кременчуку.

Процес сертифікації прибору 1 класу не потребує багато часу, адже всі комплектуючі ізолятора уже сертифіковані. Головне зібрати необхідні документи і пройти клінічні іспити на базі «Феофанії». Будемо домовлятися з урядом, щоб прискорити цей процес і закупити капсули не лише для полтавських «швидких».

Епідемія коронавірусу показала, що лікарі погано захищені від інфекцій, бо сьогодні кожен шостий хворий на COVID-19 – це медик. Тому треба підтримати вітчизняного виробника і налагодити виробництво капсул для всієї України, адже вони нічим не поступаються міжнародним аналогам, а за ціною в рази дешевші, - сказав Дмитро Лунін.



