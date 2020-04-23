Мэр и депутаты вдруг изобразили заботу о жителях Раковки – которых сами же лишили аптеки

Сегодня, 16:40 Просмотров: 1 280 Комментариев: 5

Депутаты одинаково дружно голосуют и за то, чтобы аптека была, и за то, чтобы её не было

Сегодня депутаты во главе с мэром проголосовали за то, чтобы открыть на дальней Раковке социальную/коммунальную аптеку. А четыре месяца назад они голосовали за то, чтобы в 2020 году этой аптеки на дальней Раковке не было.





Депутат Плескун сегодня на сессии попросил мэра и депутатский корпус решить вопрос с размещением на дальней Раковке коммунальной аптеки – он за эту аптеку то борется, то не борется.





Депутат озвучил тематическое обращение – рассказал, что Раковке лишь одна социальная аптека в больнице «Правобережной», и жителям дальней Раковки далеко и неудобно туда добираться, особенно пожилым:









– У мене депутатське звернення стосовно забезпечення ліками мешканців далекої Раківки. У нас на Раківці одна соціальна аптека у другій лікарні, і зараз, коли обмежується пересування для людей старше 60-ти років, мешканцям, які живуть на дальній Раківці, взагалі неможливо забезпечити себе ліками! Я прошу звернути на це увагу і все ж вирішити питання стосовно розміщення в районі розвилки аптеки за програмою «Доступна аптека»! – сказал депутат Плескун.





Кроме того Плескун просил рассмотреть вопрос и о размещении аналогичной коммунальной/социальной аптеки в Крюкове – там одна аптека возле вагонного завода, а вторая у моста, расстояние между ними большое, пожилым людям неудобно.



Мэр поддержал депутата Плескуна и сказал:





– Прошу підтримати запит, бо він по суті проблем, які зараз є. Прошу підтримати!





И депутаты поддержали запрос – 31 «за», ни одного против или воздержавшегося.







Возможно, вы удивитесь, но так же дружно (34 – за, ни одного «против» или «воздержался») эти же депутаты во главе с мэром четыре месяца назад проголосовали за то, чтобы в 2020 году на дальней Раковке не было социальной/коммунальной аптеки.







Социальная/коммунальная аптека – это аптека, в которой можно приобрести лекарства по льготным ценам по городской программе «Доступна аптека» и государственной программе «Доступні ліки». Такую аптеку, точнее аптечный пункт коммунальной аптеки №90, жителям Раковки мэрия и депутаты обещают с 2016 года.



В 2016 году была принята городская программа «Доступна аптека». Один из её разделов – открытие коммунальных аптечных пунктов в отдаленных районах Кременчуга.



По этой программе жителям дальней Раковки сперва пообещали открыть такую аптеку в 2018 году. И даже обещали выделить на это 800 тыс. грн.







В 2018 году её не открыли. Более того, аптеку для Раковки попытались по-тихому убрать из программы. Но бдительный депутат Плескун это заметил и отстоял аптеку на Раковке (это его округ).



На бюджетной сессии в декабре 2018 года депутаты во главе с мэром решили открыть аптеку на дальней Раковке в 2020 году.







А на бюджетной сессии в декабре 2019 года они решили открыть аптеку уже не в 2020, а в 2021 – год туда, год сюда, какая разница. В этот раз депутат Плескун уже не выступал против.







Это значит, что в 2020 году аптеки на дальней Раковке не будет, под неё не заложены деньги.



В контексте этих программных документов как оценивать сегодняшнее голосование? Это игра на публику? Или депутаты не читали программу «Доступна аптека», и не знают, за что они голосовали в декабре 2019-го? И мэр забыл?



Можно, конечно, предположить, что на мэра и депкорпус оказал сильное влияние коронавирус, и депутаты вдруг прониклись сочувствием к пожилым жителям дальней Раковки, которым очень сложно добраться куда-то за лекарствами. Так ведь этим жителям было бы сегодня намного легче добираться за лекарствами, если бы аптеку им открыли ещё в 2018-м – как обещали.