Команда Малецкого обманула жителей Раковки

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Обещали открыть коммунальную аптеку в 2018 году, но до сих пор не открыли

Городская команда власти обещала открыть коммунальную аптеку на дальней Раковке ещё в 2018 году. Обещание чиновники не выполнили – аптеку не открыли. Теперь обещают сделать это в 2021 году – но в 2020-м в Кременчуге состоятся местные выборы. Так что в 2021-м, возможно, к власти придет другая команда, и спросить за обещанную аптеку будет некого.



Открыть коммунальный аптечный пункт на дальней Раковке должны были по программе «Доступная аптека». Это городская программа, работает с 2016 года. Инициирована она командой мэра Кременчуга Виталия Малецкого. В 2015-м, во время выборов, кандидат Малецкий пообещал реализовать программу «Кременчук – місто без околиць». Речь шла о том, чтобы в отдаленных микрорайонах города создать комфортную для жизни инфраструктуру – удобное транспортное сообщение, уличное освещение, аптечные пункты.



Коммунальный аптечный пункт на дальней Раковке планировали, чтобы жителям микрорайона не приходилось ездить за лекарствами в другие районы города. Кроме того планировалось, что в коммунальном аптечном пункте они смогут определенные медпрепараты покупать со скидкой 50% по программе реимбурсации (компенсации части стоимости медпрепаратов за средства городского бюджета).



Первую программу «Доступная аптека» депутаты Кременчугского горсовета приняли на 2016-2018 гг. Одним из её пунктов было открытие на дальней Раковке аптечного пункта коммунальной аптеки №90.





Открытие запланировали на 2018 год. На создание на Раковке аптечного пункта обещали выделить 800 тыс. грн. Из них 400 тыс. – из городского бюджета, и 400 тыс – из собственных средств коммунальной аптеки №90. В 2016-м, когда принималась программа, аптека №90 была прибыльным коммунальным предприятием.



Вот фрагмент программы «Доступная аптека» 2016-2018 гг.:







А дальше всё пошло не так. В 2018 году коммунальную аптеку на дальней Раковке не открыли. Более того, в мае горздрав попытался вообще исключить из программы «Доступная аптека» пункт по дальней Раковке.



Но манипуляции горздрава заметил бдительный депутат горсовета Плескун (Раковка – его депутатский участок). Он добился, чтобы пункт по аптеке на дальней Раковке снова включили в программу.



И аптеку на дальней Раковке вернули в программу. Только в очень «урезанном» виде. Теперь на её открытие выделяли не 800 тысяч, а всего 200. И эти 200 тысяч должна была выделить из собственных средств коммунальная аптека №90. А в 2017-м в аптеке №90 сменилось руководство и она уже перестала быть прибыльным коммунальным предприятием (руководителя аптеки менял мэр Кременчуга Малецкий).





Вот фрагмент программы «Доступная аптека», принятой в мае 2018 года:







Как видите, аптеку на Раковке обещали открыть в 2018 году. Но так и не открыли.



Что же дальше?



А вот перед вами фрагмент программы «Доступная аптека» на 2019-2021 гг. Её депутаты приняли 12.12.2018 года на бюджетной сессии. Видите, теперь уже обещают открыть аптечный пункт на Раковке в 2020 году. Сумма та же – 200 тыс. грн.







Мрачный финал

В 2020 году аптеки на Раковке не будет. Перед вами финальный вариант программы «Доступная аптека» на 2019-2021 гг. Он (с изменениями) принят на бюджетной сессии 12 декабря 2019 года. И что мы видим? Мы видим, что теперь команда Малецкого обещает открыть коммунальный аптечный пункт на дальней Раковке только в 2021 году.









Показательно, что эту программу депутаты Кременчугского горсовета приняли на сессии практически без обсуждений, дружно проголосовали «за», не задавая вопросов, почему же открытие аптеки на Раковке снова перенесли? И почему так сократили сумму, выделенную на эту аптеку? И бдительный когда-то депутат Плескун теперь молчал, он уже не требовал открытия аптечного пункта ни в 2018-м, ни в 2019-м, ни в 2020-м.



Что мы имеем в итоге?





Во-первых, мы имеем системное невыполнение обещаний со стороны команды Малецкого – аптеку на Раковке не открыли ни в 2018-м, ни откроют в 2020-м.



Во-вторых, мы имеем подозрительный, с нашей точки зрения, перенос открытия на 2021 год. В 2020-м в Кременчуге пройдут местные выборы. Вполне возможно, к власти придет другая команда, и тогда в 2021-м не с кого будет спросить за так и не открытую коммунальную аптеку на Раковке.





Есть, кстати, и "в-третьих" – это результаты кадровой политики мэра Малецкого. Он сменил руководство коммунальной аптеки №90, для нового руководителя даже учредили новую должность – директор аптеки №90. После смены руководства прибыльное предприятие стало убыточным. Руководитель горздрава Максим Середа подтвердил "Телеграфу", что 2018 год аптека закончила с убытками, и 2019-й для неё также очень сложный. Из каких же "собственных средств" аптека будет открывать аптечные пункты в дальних микрорайонах – в частности на Раковке?



Таким образом у нас есть основания утверждать, что кандидат Малецкий, став мэром, не выполнил свое обещание о «Кременчуге – городе без околиц». Или команда власти считает, что Раковка – это не Кременчуг?