Происшествия, Полтавщина

35-річного жителя Полтавщини підозрюють в розбійному нападі на пенсіонера

Сегодня, 08:01 Просмотров: 352

Зловмисник побив чоловіка та виніс з помешкання понад 6 тисяч гривень

Жителю Пирятинського району повідомили про підозру у розбійному нападі на пенсіонера. 35-річному чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 187 Кримінального Кодексу України, - повідомляє пресслужба прокуратура Полтавської області.


Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.


За версією слідства, увечері 12 грудня цього року підозрюваний прибув до будинку 77-річного чоловіка та подзвонив у двері. Коли господар відчинив, зловмисник почав бити пенсіонера. Потім проник у житло, де продовжив побиття, вимагаючи при цьому гроші. Побитий пенсіонер віддав усе, що було в будинку, – 6 тисяч 280 грн.


Через кілька днів до батька завітала дочка. Побачивши його із численними синцями, вона звернулася до правоохоронців.


Досудове розслідування триває.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: нападение пенсионер
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