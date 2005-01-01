35-річного жителя Полтавщини підозрюють в розбійному нападі на пенсіонера

Сегодня, 08:01 Просмотров: 352

Зловмисник побив чоловіка та виніс з помешкання понад 6 тисяч гривень

Жителю Пирятинського району повідомили про підозру у розбійному нападі на пенсіонера. 35-річному чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 187 Кримінального Кодексу України, - повідомляє пресслужба прокуратура Полтавської області.





Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.





За версією слідства, увечері 12 грудня цього року підозрюваний прибув до будинку 77-річного чоловіка та подзвонив у двері. Коли господар відчинив, зловмисник почав бити пенсіонера. Потім проник у житло, де продовжив побиття, вимагаючи при цьому гроші. Побитий пенсіонер віддав усе, що було в будинку, – 6 тисяч 280 грн.





Через кілька днів до батька завітала дочка. Побачивши його із численними синцями, вона звернулася до правоохоронців.





Досудове розслідування триває.