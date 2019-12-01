На Полтавщині СБУ викрила мільйонні земельні оборудки

Сегодня, 10:03 Просмотров: 108

Чиновники штучно занизили показники урожайності на землях та привласнили чималу частину врожаю

Співробітники Управління Служби безпеки України в Полтавській області блокували мільйонні оборудки керівництва держустанови із землями Національної академії аграрних наук. Про це повідомляє Управління СБУ в Полтавській області.





Оперативники встановили, що чиновники у змові з представниками комерційної структури штучно занизили показники урожайності на землях академії. Потім вони без необхідної постановки зернових на складський облік вивезли збіжжя до приватних елеваторів і привласнили чималу частину врожаю.



Під час обшуків правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує фактичні обсяги зібраних зернових, чорнову бухгалтерію. Також вилучено готівку в розмірі 2,3 мільйона гривень, незаконно привласнених учасниками оборудки, на які судом накладено арешт.





Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.