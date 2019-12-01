В Кременчуге появился ещё один пост контроля за загрязнением воздуха. На кладбище

Сегодня, 10:45 Просмотров: 923

В Кременчуге появился ещё один пост контроля за загрязнением воздуха – его установили на территории Свиштовского кладбища за спонсорские деньги. Новое оборудование позволяет постоянно удалённо следить за изменением концентраций четырёх загрязняющих веществ:

диоксид серы,

сероводород,

оксид углерода

пыль.









Как сообщил начальник отдела экологической безопасности мэрии Кременчуга Алексей Федюн место размещения поста было выбрано исходя из рекомендаций учёных. Оно находится на пересечении санитарно-защитных зон предприятий северного промышленного узла.



