Кременчуг, Здоровье

В Кременчуге появился ещё один пост контроля за загрязнением воздуха. На кладбище

Сегодня, 10:45 Просмотров: 923

 

Место выбрано исходя из рекомендаций учёных

В Кременчуге появился ещё один пост контроля за загрязнением воздуха – его установили на территории Свиштовского кладбища за спонсорские деньги. Новое оборудование позволяет постоянно удалённо следить за изменением концентраций четырёх загрязняющих веществ:

  • диоксид серы,
  • сероводород,
  • оксид углерода
  • пыль.  


  


Как сообщил начальник отдела экологической безопасности мэрии Кременчуга Алексей Федюн место размещения поста было выбрано исходя из рекомендаций учёных. Оно находится на пересечении санитарно-защитных зон предприятий северного промышленного узла.


 

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Автор: solod Источник фото: пресс-служба мерии Кременчуга
Теги: загрязнение пост кладбище
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