В Горишних Плавнях полицейская погоня закончилась в электроопоре

Сегодня, 11:12 Просмотров: 2 242 Комментариев: 3

В ночь на 28 декабря в Горишних Плавнях произошла полицейская погоня. Как сообщили в пресс-службе Кременчугского отдела полиции, полицейские заметили, что на проспекте Героев Днепра водитель внедорожника Mitsubishi Pajero едет с нарушением ПДД. На требование остановиться водитель не реагировал. Полицейские стали преследовать нарушителя, включив звуковую и световую сигнализацию.

По ходу движения Mitsubishi въехал в электроопору и загорелся. Водителя достали из машины, а огонь локализовали с помощью огнетушителя.





Водитель внедорожника был пьян – он выдул в «Драгер» 2,13 промилле алкоголя в крови. На него составили протокол по 130 статье админкодекса (управление автомобилем в состоянии опьянения).