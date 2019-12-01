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В Горишних Плавнях полицейская погоня закончилась в электроопоре

Сегодня, 11:12 Просмотров: 2 242 Комментариев: 3

 

После столкновения автомобиль начал гореть

В ночь на 28 декабря в Горишних Плавнях произошла полицейская погоня. Как сообщили в пресс-службе Кременчугского отдела полиции, полицейские заметили, что на проспекте Героев Днепра водитель внедорожника Mitsubishi Pajero едет с нарушением ПДД. На требование остановиться водитель не реагировал. Полицейские стали преследовать нарушителя, включив звуковую и световую сигнализацию.

 

По ходу движения Mitsubishi въехал в электроопору и загорелся. Водителя достали из машины, а огонь локализовали с помощью огнетушителя.

 

 


Водитель внедорожника был пьян – он выдул в «Драгер» 2,13 промилле алкоголя в крови. На него составили протокол по 130 статье админкодекса (управление автомобилем в состоянии опьянения).

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Автор: solod Источник фото: Кременчугский отдел полиции
Теги: погоняя Горишние Плавни пожар пьяный водитель

Комментарии: 3

2 248
Dmitriys:
Сегодня, 12:02

Это ещё повезло. А вообще набухался сел за руль здохни сам и не разбивай другие автомобили. 


+4
664
Angel737:
Сегодня, 12:41

Жаль Опору.

Жаль шо оно НЕ убилось!!!


+3
1 019
s2e7r8g:
Сегодня, 14:13

Mitsubishi - это не диагноз ? wink


-1
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