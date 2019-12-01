Водителю, под колёсами которого погибла Ольга Шевченко, суд дал 4 года тюрьмы

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27 декабря Крюковский районный суд приговорил к 4 годам тюрьмы водителя, под колёсами которого погибла 72-летняя волонтёр Ольга Шевченко.

Его судили по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет либо без такового.

Известно, что водитель выплатил семье погибшей компенсацию. Сын погибшей требовал посадить подсудимого в тюрьму и лишить водительского удостоверения. Прокурор требовал лишить водителя свободы на 6 лет. Подсудимый просил не лишать его свободы.

Выслушав мнение всех сторон, суд вынес приговор – 4 года лишения свободы и 3 года лишения права управления транспортными средствами.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.