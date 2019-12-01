Аспид, хижак, різник та секрети щастя: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку зимових книжкових новинок
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Дарина Гнатко «Тінь аспида»
Еллі здавалося, що Тимур – її доля. Він обіцяв їй розкішне життя в Йорданії. Та натомість виявився одним із торгівців «живим товаром». Елла опинилася на чужині, у полоні в жорстокого та небезпечного Хасана. Випадково її помічає Мурат, племінник Хасана, та його цілковита протилежність. Він миттю закохується в горду українку, і про цю пристрасть дізнається одна з дружин Мурата – Фатіна. Відтепер Елла опиняється між двох вогнів. Беззахисна невільниця, життя якої нічого не варте. Мурат – її остання надія на порятунок. А вона – його остання надія на щастя…
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Майкл Ридпат «Хищник»
Вони молоді, сильні та успішні.
Вони налаштовані на успіх.
Вони справжні хижаки ділового світу.
Та навіть хижаки не вбивають подібних до себе. Кріс, друзі якого гинуть один за одним, розуміє: він – єдиний, хто може знайти вбивцю.
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Юрій Даценко «Пастка для різника»
1888 рік. Лондон. Місто трусило немов у лихоманці. Таємничий незнайомець, прозваний у народі Джеком Різником, одну за одною вбиває жінок легкої поведінки, щоразу дивним чином вислизаючи з рук поліції.
Кілька років по тому. Проскурів.
Молодий лікар-хірург Яків Ровнєр отримує від поліції запрошення на експертизу трупа дівчини-повії. Побачене вражає його. Поліція швидко оголошує справу розкритою. Проте відбувається ще одне вбивство. Яків розуміє: слідчі лише марнують час, і береться за власне розслідування. Куди воно заведе молодого хірурга? З певних причин Яків має підстави вважати, що у подільській провінції орудує той самий Джек Різник…
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Мік Вікінг «Маленька книга люке. Секрети найщасливіших людей світу»
Перша книга Міка Вікінга «Маленька книга хюге» стала світовим бестселером і видається у тридцяти одній країні світу.
Щастя не має кордонів. Не важливо, де ти мешкаєш, щастя – не територія, а стан душі. Ключі до нього заховані у всьому світі… Саме це доводить у своїй новій книжці Мік Вікінг, засновник інституту дослідження щастя в Копенгагені. Подорожуючи світом, він розкриває секрети найщасливіших людей. Кожна країна має свій рецепт, головне – знайти його складові.
Ця книжка – путівник, що допоможе відшукати радість та гармонію в повсякденному житті.