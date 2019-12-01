Аспид, хижак, різник та секрети щастя: що новенького почитати кременчужанам

Мік Вікінг «Маленька книга люке. Секрети найщасливіших людей світу»

Перша книга Міка Вікінга «Маленька книга хюге» стала світовим бестселером і видається у тридцяти одній країні світу.

Щастя не має кордонів. Не важливо, де ти мешкаєш, щастя – не територія, а стан душі. Ключі до нього заховані у всьому світі… Саме це доводить у своїй новій книжці Мік Вікінг, засновник інституту дослідження щастя в Копенгагені. Подорожуючи світом, він розкриває секрети найщасливіших людей. Кожна країна має свій рецепт, головне – знайти його складові.

Ця книжка – путівник, що допоможе відшукати радість та гармонію в повсякденному житті.