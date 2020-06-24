У Кременчуці на ЗНО з математики мали прийти 867 учасників, а з'явилися 674

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Фактів недопущення учасників через підвищену температуру, неповний пакет документів, а також порушень не було

25 червня у Кременчуці на ЗНО з математики (з якого розпочалася основна сесія у 2020 році) за списками повинні були прийти 867 учасників, але з'явилися 674, не прийшли - 193 (22%). Як проходить перше ЗНО у цьому навчальному році в нашому місті, розповів директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.





Усіх учасників, які з'явилися, допустили до складання ЗНО. Факти недопущення через підвищену температуру, неповний пакет документів, порушення – відсутні.





Зовнішнє незалежне оцінювання з математики проходило в чотирьох школах №1, 5, 8, 12, у КрНУ, педколеджі, льотному коледжі, ВПУ №7. Явка персоналу на пунктах склала 100%.





30 червня на кременчужан чекає наступний етап: вони здаватимуть ЗНО з української мови та літератури.