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Кременчук, Освіта

У Кременчуці на ЗНО з математики мали прийти 867 учасників, а з'явилися 674

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 213

 

Фактів недопущення учасників через підвищену температуру, неповний пакет документів, а також порушень не було

25 червня у Кременчуці на ЗНО з математики (з якого розпочалася основна сесія у 2020 році) за списками повинні були прийти 867 учасників, але з'явилися 674, не прийшли - 193 (22%). Як проходить перше ЗНО у цьому навчальному році в нашому місті, розповів директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик. 


Усіх учасників, які з'явилися, допустили до складання ЗНО. Факти недопущення через підвищену температуру, неповний пакет документів, порушення – відсутні.


Зовнішнє незалежне оцінювання з математики проходило в чотирьох школах №1, 5, 8, 12, у КрНУ, педколеджі, льотному коледжі, ВПУ №7. Явка персоналу на пунктах склала 100%.


 

30 червня на кременчужан чекає наступний етап: вони здаватимуть ЗНО з української мови та літератури.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЗНО ЗНО-2020 ВНО математика
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