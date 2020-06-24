Депутаты просят Полтаву оставить Кременчугу полноценный вендиспансер, а не отделение

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Депутаты Кременчугского горсовета приняли обращение к депутатам Полтавского облсовета – просят прекратить реорганизацию кременчугского кожно-венерологического диспансера и оставить его городу, а не присоединять к полтавскому кожно-венерологическому диспансеру как отделение.







Сегодня, 25 июня, на сессии горсовета за это обращение проголосовали 26 кременчугских депутатов. Проект обращения подготовил депутат Макаров – член партии мэра «Поруч».



Кременчугские депутаты просят прекратить реорганизацию, которая идет с января 2020 года. На бюджетной сессии в декабре 2019-го Полтавский облсовет принял решение реорганизовать кременчугский вендиспансер путем присоединения его к областному полтавскому вендиспансеру.



Главврач кременчугского вердиспансера Елена Нужнова говорит, что из-за реорганизации кременчугский диспансер потерял юридическую и финансовую самостоятельность. В частности, кременчугский диспансер не смог в 2020 году самостоятельно заключить договоры с НСЗУ на пакеты медицинских услуг – хотя к заключению договоров готовились, соответствующая база в Кременчуге создана.



Но деньги от НСЗУ кременчугский диспансер будет теперь получать только через Полтаву. Сколько нам их дадут, и хватит ли этой суммы на полноценную работу, неизвестно до сих пор – хотя заканчивается июнь, а финансирование медучреждений через НСЗУ началось с 1 апреля.



В связи с этим кременчугские депутаты решили просить областных коллег прекратить реорганизацию и вернуть нам наш кожно-венерологический диспансер в полном объеме, а не как отделение областного медучреждения.





Прекратить реорганизацию, которая идет уже полгода, – сложная задача. «ТелеграфЪ» расскажет читателям, чем закончится эта попытка.