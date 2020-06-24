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Депутати вирішили порахувати всі дерева у Кременчуці

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 721 Коментарів: 7

 

Депутат Валерій Мірошниченко запропонував інвентаризувати дерева та визначити відповідальним за їх падіння та нанесену шкоду департамент ЖКГ

25 червня на сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили «Програму по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки в місті Кременчуці» (назва дослівно). До Програми після спорів включили пункт, запропонований депутатською комісією з питань промисловості та підприємництва. А саме: департаменту ЖКГ доручили забезпечити належне утримання дерев у місті; визначити цю структуру виконкому за майнову шкоду внаслідок падіння аварійних, сухостійних дерев.


Правку відстоював голова комісії (і начальник юридичного управління виконкому) Валерій Мірошниченко. Як не дивно, тут думка юриста мерії (і депутата від фракції «Поруч» не співпала з точкою зору міського голови. Мер не погодився зі змістом запропонованої правки, заявивши, що є дерева на приватних територіях — а відповідно до пропозиції комісії відповідати за всі дерева має ДЖКГ.


Валерій Мірошниченко заявив, що треба інвентаризувати всі дерева, визначити відповідальних за кожне (залежно від того, за якою структурою закріплена територія).


- Півтора року ми говорили, що потрібно провести інвентаризацію дерев у Кременчуці, потрібно визначити балансоутримувачів: де дерева, за які відповідає «Благоустрій Кременчука», ОСББ чи управляюча компанія... Ми прохали це зробити. Наше прохання півтора року не виконується, - заявив Валерій Мірошниченко.


Він аргументував це тим, що кременчужани, чиї машини ушкоджені внаслідок падіння дерев, позиваються одночасно до міської ради, виконкому і департаменту ЖКГ. Оскільки дерева не інвентаризовані, відповідати за все врешті доводиться виконкому. За словами юриста виконкому, зараз у судах 5 таких справ.


Депутати посперечалися — і таки погодилися, що в місті потрібно інвентаризувати та рахувати дерева. Щоправда, депутат Дмитро Кавунник зауважив, що на підрахунок дерев (на зарплати рахувальників) піде набагато більше коштів, ніж на відшкодування матеріальної шкоди внаслідок їх падіння.


Натомість Костянтин Терещенко заявив, що правку підтримує.


- Хочемо запропонувати вам, щоб ми з ним разом (Валерієм Мірошниченком — ред.) порахували дерева. Ми тут приблизно прикинули бюджет: порядку 5 мільйона гривень. Ми готові за 4 з половиною порахувати. Ми так довго мурижимо цю тему. Давайте рахувати дерева! - пожартував Костянтин Терещенко.


За правку Валерія Мірошниченка проголосувало 23 депутата. Мер сказав, що тепер треба думати, як «імплементувати» правку.

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: дерева програма сесія депутати департамент ЖКГ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

668
ulyanov:
Сьогодні, 16:42

Треба не рахувати дерева, а встановити зони відповідальності землекористувачів.

 

Тоді їх не треба буде рахувати постійно ( і, відповідно, утримувати штат), достатньо встановити правила щодо утримання дерев тими особами, які користуються відповідними земельними  ділянками, а ДЖКГ залишити лише функцію контролю та надання дозволу на знищення дерева в разі, якщо землекоритувач звертається за дозволом на його знищення внаслідок аварійності


4 1
237
vortex:
Сьогодні, 16:51

Цитата: ulyanov
якщо землекоритувач звертається за дозволом на його знищення внаслідок аварійності

Цікаво, яким чином землекористувач має визначити аварійність дерева чи безпечність дерева? Якщо в умовах(угодах) на користування ділянками цього не було(що користувачі мають за власні кошти це робити) то тут такий фокус не прокатить


1 0
140
marinochka__30:
Сьогодні, 16:51

пусть считают, так можно будет с лёгкостью контролировать состояние деревьев!


0 10
237
vortex:
Сьогодні, 16:53

Цитата: marinochka__30

пусть считают, так можно будет с лёгкостью контролировать состояние деревьев!

Предлагаю пересчитать ботов - ОДИН


10 1
263
gansit:
Сьогодні, 17:17

Цитата: ulyanov

Треба не рахувати дерева, а встановити зони відповідальності землекористувачів.

 

Тоді їх не треба буде рахувати постійно ( і, відповідно, утримувати штат), достатньо встановити правила щодо утримання дерев тими особами, які користуються відповідними земельними  ділянками, а ДЖКГ залишити лише функцію контролю та надання дозволу на знищення дерева в разі, якщо землекоритувач звертається за дозволом на його знищення внаслідок аварійності

Это точно там Ульянов,ну с той стороны монитора,я уже сегодня два раза ставлю +.

 


3 0
3 366
Daniel Mroz:
Сьогодні, 17:25

Цитата: ulyanov
Треба не рахувати дерева, а встановити зони відповідальності землекористувачів

Так і треба зробити- хто користується землею, той і відповідає.


4 1
668
ulyanov:
Сьогодні, 21:04

Цитата: gansit
Это точно там Ульянов,ну с той стороны монитора,я уже сегодня два раза ставлю +.  

Це означає, що ви позбавляєтесь упередженості та сприймаєте зміст тексту, а не навіяні вам уявлення про його автора

 

stuck_out_tongue


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