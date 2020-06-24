Вот насколько недофинансирована кременчугская медицина

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 869 Коментарів: 3

Денег НСЗУ не хватает на лекарства для пациентов – говорит руководитель горздрава

Только за июнь сумма недофинансирования медицинской отрасли в Кременчуге составила 19,5 миллионов гривен. Об этом сообщил руководитель горздрава Максим Середа на сессии горсовета.



Сегодня, 25 июня, отвечая на вопросы депутата Пиддубной, руководитель горздрава озвучил цифры недофинансирования городской медицины за последние три месяца:

апрель 2020 г – 21 млн грн сумма недофинансирования;

май – 25 млн грн;

июнь – 19,5 млн грн.

Он сообщил, что потребность городской медицины на год составляет 524 миллиона гривен. От НСЗУ кременчугские медучреждения получили 222 млн. грн, ещё 167 миллионов выделил город из городского бюджета. Таким образом медики имеют 389 млн. грн – это составляет 75% от потребности, – сказал Середа.



На вопрос Пиддубной, хватает ли денег, выделяемых НСЗУ по программе медицинских гарантий, на лекарства для пациентов, руководитель горздрава ответил уклончиво. Он сказал, что даже министр здравоохранения Степанов публично признал, что денег, выделяемых по программе медицинских гарантий, не хватает на финансирование реального процесса лечения. Середа привел пример:



– По тому випадку, про який ви питаєте, скажу, що за цей випадок НСЗУ сплачує лікарні 4500 гривень (пацієнт потрапив до реанімації, та попри програму медгарантій, його родичам довелося купувати ліків на 6000 гривень, ред.) – у цю суму входить заробітна плата медичного персонала, заробітна плата допоміжного персонала, придбання дезинфікуючих засобів. Звісно медикаменти, якщо вистачить.





Подводя итоги, Середа сказал, что денег НСЗУ не хватает на обеспечение пациентов лекарственными препаратами, поэтому пациентам приходится покупать их самостоятельно. В то же время, по словам чиновника, больницы часть денег НСЗУ тратят на покупку шприцов, систем, части антибиотиков и обезболивающих препаратов.