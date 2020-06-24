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Надзвичайні новини

Підозрюваного у вбивстві касирки кременчуцького відділення «Швидко гроші» взяли під варту

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 1 524 Коментарів: 2

 

Міру запобіжного заходу обирали у Полтаві

Сьогодні, 25 червня, в Октябрському районному суді обрали міру запобіжного заходу чоловіку, якого підозрюють у ряді злочинів. Мова йде про кременчужанина, який на вулиці Київській напав на касирку відділення «Швидко гроші» та забрав із сейфа гроші.


Чоловіка посадили під варту без права внесення застави. Нагадаймо, його підозрюють у розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), та умисному вбивстві з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua Джерело відео: поліція Полтавщини, Youtube
Теги: вбивство розбій
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

263
gansit:
Сьогодні, 17:07

Главное чтобы именно того кто напал и убил девушку.

Тут или разные люди на фото и видео или такое качество камер,что там исказили нападавшего.


12 3
881
Angel737:
Сьогодні, 17:28

Желаю, что-бы виновника посадили на пожизненно!


6 1

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