Підозрюваного у вбивстві касирки кременчуцького відділення «Швидко гроші» взяли під варту

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 1 524 Коментарів: 2

Сьогодні, 25 червня, в Октябрському районному суді обрали міру запобіжного заходу чоловіку, якого підозрюють у ряді злочинів. Мова йде про кременчужанина, який на вулиці Київській напав на касирку відділення «Швидко гроші» та забрав із сейфа гроші.





Чоловіка посадили під варту без права внесення застави. Нагадаймо, його підозрюють у розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), та умисному вбивстві з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).







