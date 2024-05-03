Кременчужани стали призерами на чемпіонаті України з кікбоксингу

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У здобутку кременчужан — «срібло» та «бронза»

Учні Кременчуцького дитячо-юнацької спортивної школи № 1 взяли одну бронзову та дві срібні медалі на чемпіонаті України з кікбоксингу. Про це повідомили на Facebook-сторінці спортшколи 3 травня.

Змагання проводилися на трьох майданчиках татамі в дисциплінах К-1 лайт, лайт-конакт, семі-контакт і пойнт хард спарринг, а також в рингу в К-1, фул-контакт та лоу-кік.

Спортсмени здобули такі перемоги:

Анвар Мусраілов (вагова категорія 60 кг, розділ лоу-кік) 2 місце, (К-1) 2 місце;

Єгор Лук’янченко (вагова категорія 75 кг, розділ лоу-кік) 3 місце, (К-1) 2 місце;

Єгор Бугрименко (вагова категорія 55 кг, розділ лоу-кік) 3 місце, (К-1) 3 місце.

Чемпіонат України проходив у Києві, участь взяли приблизно 600 спортсменів з всієї країни. До змагань учнів спортшколи готував Заслужений тренер України Олег Скирта та Богдан Копкін.

Нагадаємо, дзюдоїсти Каро Марандян та Ярослав Омельченко завоювали нагороди в Кубку України.