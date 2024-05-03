Напередодні Великодня на Кременчуччині подешевшали яйця, але подорожчав «борщовий набір»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 139

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 2 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Як не дивно, але напередодні Великодня ціни на Кременчуччині знижувалися на продукти, які користуються в цей час особливим попитом — яйця та борошно. А от олія та овочі «борщового набору» помітно здорожчали.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби подешевшали:

яйця курячі — на 1,85 грн за десяток;

борошно пшеничне — на 1,20 грн за кг;

молоко — на 0,45 грн за 0,9 літра;

автогаз — на 0,70 грн за літр.

подорожчали:

олія соняшникова — на 1,75 грн за літр;

цибуля ріпчаста — на 7,78 грн за кг;

буряк — на 1,86 грн за кг;

морква — на 0,84 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,07 грн за кг;

цукор — на 0,25 грн за кг;

бензин — на 1,05 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.