У Кременчуці відбудеться забіг «Активні парки»: як долучитися

Цієї суботи, 31 травня, у Кременчуці відбудеться забіг «Активні парки». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
У програмі — дитячі дистанції на 100-500 м, біг на 1,5 та 10 км, а також скандинавська ходьба. Долучитися до забігу можуть усі охочі.
Для участі попередньо необхідно зареєструватися за посиланням, а далі встановити застосунок «Активні парки» та приєднатися до заходу.
Організаторами забігу є Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
Основна мета: показати громадянам, що біг — це не лише про спорт, це про згуртованість, витримку та силу.
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