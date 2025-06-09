Бойовим медикам 3-ї окремої штурмової бригади потрібна гума на автівку для евакуації поранених

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ четвертий рік захищають Україну від росіян. Наразі вони тримають оборону на Сході країни. Військові медики бригади звернулися до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова з проханням придбати гуму на колеса їх позашляховика, який використовується для евакуації поранених з поля бою.
Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти українським військовим.
Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.