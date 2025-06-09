Бойовим медикам 3-ї окремої штурмової бригади потрібна гума на автівку для евакуації поранених

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 149

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ четвертий рік захищають Україну від росіян. Наразі вони тримають оборону на Сході країни. Військові медики бригади звернулися до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова з проханням придбати гуму на колеса їх позашляховика, який використовується для евакуації поранених з поля бою.

Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти українським військовим.

— У кого є можливість — долучайтеся. Ця клята війна — надовго, хлопцям потрібна допомога: і моральна, і матеріальна. Ціна питання — 15200 грн, 2400 в мене на волонтерській картці залишилось із останнього збору, — написав він у своєму Facebook.

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)