Уночі російська армія атакувала Україну майже півтисячею дронів та 20 ракетами

СилиППО знешкодили 479 засобів повітряного нападу
У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) російські війська атакували Україну 499 засобами повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Росіяни застосували:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряна оборона знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника: 292 збиті вогневими засобами, 187 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Із 479 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів):
Із 20 російських ракет збито та локаційно втрачено:
Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.
Ми писали, що підрозділу ППО, який захищає Кременчук, потрібна допомога — волонтери збирають кошти на причепи.
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