Уночі російська армія атакувала Україну майже півтисячею дронів та 20 ракетами

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У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) російські війська атакували Україну 499 засобами повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росіяни застосували:

479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);

4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської обл. (РФ);

10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. (РФ);

3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряна оборона знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника: 292 збиті вогневими засобами, 187 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Із 479 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів):

277 — збито вогневими засобами,

183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Із 20 російських ракет збито та локаційно втрачено:

10 крилатих ракет Х-101;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

2 крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей (локаційно втрачені);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

1 крилата ракета Х-35.

— Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Ми писали, що підрозділу ППО, який захищає Кременчук, потрібна допомога — волонтери збирають кошти на причепи.