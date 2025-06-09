У Кременчуці вночі палало сміття на проспекті Свободи

9 червня близько 5.00 на проспекті Свободи у Кременчуці спалахнуло сміття. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
На місце події виїхали рятувальники 14 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу на площі 80 м² ліквідували. Причину загоряння ще встановлюють.
У ДСНС нагадують: випалювання сміття або сухої рослинності заборонене. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність — штрафи від 1700 до 6120 грн.
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