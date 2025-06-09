У Кременчуці згоріла господарча споруда і ледь не згоріли два будинки поруч

Увечері 8 червня у Кременчуці спалахнула господарча споруда. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Пожежа виникла на вул. Нагнибіди. На місце події прибули рятувальники та ліквідували займання. Вогнеборці встигли запобігти поширенню вогню на два поруч розташовані житлові будинки.
Причину пожежі наразі з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, що вночі палало сміття на проспекті Свободи.
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