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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині внаслідок пожежі у будинку постраждав 70-річний чоловік

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 122

 

Поліція встановлює обставини події

Учора, 8 червня, близько 12.15 сталася пожежа у приватному домоволодінні в селі Петрівка-Роменська Миргородського району.Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Отримавши інформацію, на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти поліції та рятувальники. Після локалізації вогню в правоохоронці виявили 70-річного власника будинку. Постраждалого з опіками тіла ушпиталили. Йому надається необхідна медична допомога.
За вказаним фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини загоряння у будинку з’ясовують поліціянти та працівники ДСНС.

Нагадаємо, увечері 8 червня в Кременчуці на вул. Нагнибіди спалахнула господарча споруда. На місце події прибули рятувальники та ліквідували займання. Вогнеборці встигли запобігти поширенню вогню на два поруч розташовані житлові будинки.

Минулої ночі у Кременчуці палало сміття на проспекті Свободи.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Миргородщина пожежа опіки
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