У Кременчуці горів сухостій

8 червня о 18.00 на відкритій території поблизу вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова в Кременчуці виникла пожежа. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Полум’я охопило площу 30 м². Рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце та загасили вогонь менше ніж за 20 хвилин. Вдалося не допустити поширення пожежі на більшу територію.
Причину займання ще встановлюють. У ДСНС наголошують: випалювання сміття чи сухостою може призвести до пожеж та штрафів — від 1700 до 6120 грн.
Нагадаємо, вночі палало сміття на проспекті Свободи.
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