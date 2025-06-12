У Лубнах 88-річну жінку вбили у власному будинку: підозрюваному — 93 роки

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Поліція повідомила чоловіку про підозру в умисному вбивстві

11 червня вранці у приватному будинку в Лубнах онука знайшла мертвою 88-річну жінку. На місце події виїхали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт.

Під час огляду тіла правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті. Як повідомив т.в.о. начальника Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко, до злочину, ймовірно, причетний 93-річний місцевий мешканець.

Чоловікові вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, що поліція підозрює жителя Лубенського району в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту.