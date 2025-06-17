Скарги на стан доріг, закупівлі та укриття: Кам’янопотоківська громада надала роз’яснення

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 137

Як раніше розповідав «Кременчуцькому Телеграфу» голова вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець, жителі Кам’янопотоківської громади скаржились на стан доріг, освітлення у селах, облаштування сховищ, несправедливого розподілу коштів між населеними пунктами

Протягом 2025 року в населених пунктах Кам’янопотоківської громади планують ремонти доріг, укриттів і відновлення вуличного освітлення. Про це йдеться у відповіді сільради на запит «Кременчуцького Телеграфа» за 16 червня.

Ремонт доріг

Дороги в селах громади обслуговують комунальні підприємства «Кам’янське» і «Білецьківське». У 2025 році вони вже виконували грейдерування ґрунтових доріг, очищення проїжджих частин від снігу та частковий ямковий ремонт. На ці роботи з бюджету виділили понад 321 тис. грн.

— При визначенні обсягів ремонту автомобільних доріг, які проходять територією громади, Кам’янопотоківська сільська рада виходить із необхідності забезпечення їх належного експлуатаційного стану, а також враховуються звернення від фізичних осіб щодо стану дороги (вулиці) або її частини і необхідності проведення її ремонту чи грейдерування, — йдеться у відповіді на запит.

Крім цього, з бюджету громади на ремонт доріг місцевого значення, які перебувають на балансі Агентства місцевих доріг Полтавської області, на умовах співфінансування спрямували 491 тис. грн. У селі Садки та в Кам’яних Потоках проходить автомобільна дорога державного значення Н-08 Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя (через м. Кременчук–Маріуполь).

Ремонт укриттів

Сільрада планує ремонтувати укриття у будівлі Центру культури й дозвілля (ЦКД) у Кам’яних Потоках. Приміщення знаходиться на вул. Центральна, 436. Уточнити обсяг видатків сільрада наразі не змогла, адже проєктно-кошторисна документація перебуває на коригуванні у ТОВ «Міс Проект».

Також торік проводили ремонт укриття в Чечелевому (підвальне приміщення сільського клубу).

Безпечний пішохідний рух та освітлення

Паралельно у 2025 році планують встановити додаткове вуличне освітлення в Садках на вулиці Центральній. Необхідні технічні умови, робочий проект для влаштування додаткового освітлення вже отримані комунальним підприємством «Кам’янське», яке здійснює благоустрій території населених пунктів с. Садки, Кам’яні Потоки, Ройове та Чикалівка.

Контроль і звернення мешканців

Згідно з листом сільради, усі звернення від жителів щодо благоустрою розглядаються відповідно до закону «Про звернення громадян». Моніторинг закупівель громади здійснює Державна аудиторська служба. Державною казначейською службою також здійснюється постійний моніторинг та контроль в частині дотримання органом місцевого самоврядування бюджетного законодавства.

Що передувало

Як раніше розповідав «Кременчуцькому Телеграфу» голова вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець, жителі Кам’янопотоківської громади скаржились на стан доріг, освітлення у селах, облаштування сховищ, несправедливого розподілу коштів між населеними пунктами — «голова територіальної громади Самойлюк (Анна — ред.) сама із Білецьківки. Виходить так, що кошти, вони списуються практично на Білецьківку, на Чечелеве. Але не робиться для Кам’яних Потоків, Садків, Чикалівки та Ройового». Крім того, у людей є питання щодо доречності проведення деяких закупівель громади.

Сам чоловік також проживає у цій громаді. Голова профспілки вже звернувся до правоохоронних органів від імені місцевих жителів. Надалі слідчі проводитимуть перевірки дій посадовців.

Детальніше щодо закупівель громади, про які говорив Сергій Москалець, читайте ТУТ.