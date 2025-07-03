Фото з місця влучань у Полтаві: надзвичайники врятували 10 людей

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 841

У Державній службі надзвичайних ситуацій показали перші фото з місця влучання у Полтаві. Російські безпілотники поцілили у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також у приватний житловий будинок.

За даними надзвичайників, внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 10 травмовані. На місцях влучань вдалося врятували ще 10 людей.

Рятувальники зазначають, що одну із пожеж, які виникли внаслідок влучань, уже вдалося локалізувати.

Ліквідація наслідків обстрілу продовжується. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Нагадаємо, т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. Ще 11, за його словами, зазнали поранень. У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували, що влучання прийшлося по будівлі обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також приватному житловому будинку, розташованому поруч. У місті змінили маршрути громадського транспорту.