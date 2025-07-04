Від початку року на Полтавщині виявили 39 мігрантів: 36 із них примусово вислали з України

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

Від початку року на Полтавщині працівники міграційної служби спільно з правоохоронцями затримали 39 мігрантів. Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Полтавської області.

За попередніми даними, упродовж першого півріччя міграційники в області зафіксували 320 порушень міграційного законодавства.

Відносно 36 нелегальних мігрантів ухвалили рішення про примусове повернення до країн походження або третіх країн, ще двох — примусово видворили. Їх помістили до пункту тимчасового перебування іноземців.

Також протягом року на Полтавщині ухвалили 70 рішень про заборону в’їзду іноземцям та особам без громадянства.

Міграційники наклали на нелегалів штрафів загальною сумою понад 1 мільйон гривень. Із них вже понад 927 тисяч гривень надійшло до державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині виявили чотирьох нелегальних мігрантів: троє з них виявилися росіянами.