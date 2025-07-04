На Полтавщину йде спека: синоптики попереджають про погодні зміни з 5 липня

За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вже в ніч на 5 липня через Полтавщину пройде атмосферний фронт із заходу. Очікуються короткочасні дощі та грози. Після цього в регіон прийде антициклон — з ним повернеться спека.
Синоптики застерігають: спека може негативно впливати на людей із серцево-судинними захворюваннями та старшого віку. Рекомендують уникати тривалого перебування на сонці та дотримуватися питного режиму.
Нагадаємо, що в червні на Полтавщині спостерігався низький рівень дощів. Як наслідок, в області виникла ґрунтова засуха, від якої постраждали посіви.
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