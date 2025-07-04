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На Полтавщину йде спека: синоптики попереджають про погодні зміни з 5 липня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 256

Атмосферний фронт принесе дощі, а потім — антициклон із високими температурами до +34°C

За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вже в ніч на 5 липня через Полтавщину пройде атмосферний фронт із заходу. Очікуються короткочасні дощі та грози. Після цього в регіон прийде антициклон — з ним повернеться спека.

Прогноз на найближчі дні:

  • 4 липня:
    Мінлива хмарність, без опадів
    Вітер західний 5–10 м/с
    Температура вдень 26–31°C
  • 5 липня:
    Вночі та вранці — короткочасні дощі, гроза
    Вітер північно-західний 5–10 м/с
    Температура: вночі 15–20°C, вдень 20–25°C
  • 6 липня:
    Без опадів
    Вітер змінних напрямків 2–7 м/с
    Температура: вночі 12–17°C, вдень 23–28°C
  • 7–10 липня:
    Без опадів, лише 8 липня на заході області можливі дощі та гроза
    Вітер з півдня 7–12 м/с
    Температура вдень підвищиться до 29–34°C.


Синоптики застерігають: спека може негативно впливати на людей із серцево-судинними захворюваннями та старшого віку. Рекомендують уникати тривалого перебування на сонці та дотримуватися питного режиму.

 

Нагадаємо, що в червні на Полтавщині спостерігався низький рівень дощів. Як наслідок, в області виникла ґрунтова засуха, від якої постраждали посіви. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода прогноз спека
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