На Полтавщину йде спека: синоптики попереджають про погодні зміни з 5 липня

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За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вже в ніч на 5 липня через Полтавщину пройде атмосферний фронт із заходу. Очікуються короткочасні дощі та грози. Після цього в регіон прийде антициклон — з ним повернеться спека.

Прогноз на найближчі дні:

4 липня:

Мінлива хмарність, без опадів

Вітер західний 5–10 м/с

Температура вдень 26–31°C

Мінлива хмарність, без опадів Вітер західний 5–10 м/с Температура вдень 26–31°C 5 липня:

Вночі та вранці — короткочасні дощі, гроза

Вітер північно-західний 5–10 м/с

Температура: вночі 15–20°C, вдень 20–25°C

Вночі та вранці — короткочасні дощі, гроза Вітер північно-західний 5–10 м/с Температура: вночі 15–20°C, вдень 20–25°C 6 липня:

Без опадів

Вітер змінних напрямків 2–7 м/с

Температура: вночі 12–17°C, вдень 23–28°C

Без опадів Вітер змінних напрямків 2–7 м/с Температура: вночі 12–17°C, вдень 23–28°C 7–10 липня:

Без опадів, лише 8 липня на заході області можливі дощі та гроза

Вітер з півдня 7–12 м/с

Температура вдень підвищиться до 29–34°C.





Синоптики застерігають: спека може негативно впливати на людей із серцево-судинними захворюваннями та старшого віку. Рекомендують уникати тривалого перебування на сонці та дотримуватися питного режиму.

Нагадаємо, що в червні на Полтавщині спостерігався низький рівень дощів. Як наслідок, в області виникла ґрунтова засуха, від якої постраждали посіви.