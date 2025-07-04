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Надзвичайні новини

На Кременчуччині суд виніс вирок браконьєрові, який наловив риби на майже 2,5 мільйона гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 123

 

Загальний «улов» рибалки склав понад 500 рибин

На Кременчуччині судили чоловіка, який цьогоріч у березні незаконно наловив риби майже на 2,5 мільйона гривень. Про це стало відомо із вироку Семенівського районного суду від 2 липня 2025 року.

У матеріалах справи йдеться, що 11 березня 2025 року на водоймі в межах Національного природнього парку «Нижньосульський» за допомогою 5 сіток загальною довжиною 220 м спіймав 514 рибин і тим самим завдав навколишньому природному середовищу збитків сумою близько 2,5 мільйона гривень.

Невдовзі правоохоронці затримали браконьєра і вилучили у нього заборонені знаряддя лову та спійману рибу.

На суді обвинувачений свою провину визнав повністю та щиро розкаявся у скоєному. Він також у повному обсязі визнав цивільний позов — має сплатити на користь держави усю суму завданих збитків — 2 мільйони 470 тисяч 675 гривень.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом) та призначив йому покарання у вигляді 1 року пробаційного нагляду.

Нагадаємо, у травні на Кременчуцькому водосховищі правоохоронці затримали браконьєра, який наловив риби на понад 1,3 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне, архів
Теги: суд вирок суду браконьєр браконьєрство
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