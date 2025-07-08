Завтра Україна стане найспекотнішою в Європі — синоптикиня Діденко

Завтра, 9 липня, в Україні очікується різкий температурний контраст. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
На заході, Житомирщині та Вінниччині буде відносно комфортно — +21…+28°. Натомість на сході, півдні та в більшості центральних областей спека сягне +33…+39°. На півночі — +30…+34°, свіжіше лише на Житомирщині.
Дощі з грозами пройдуть у західних і північних областях, а також на Вінниччині. Можливі сильні зливи, шквали й град.
Суттєве послаблення спеки прогнозується 11–12 липня, але на сході країни температура залишатиметься високою — подекуди до +40°.
Нагадаємо, що спека вже принесла на Полтавщину надзвичайну пожежну небезпеку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.