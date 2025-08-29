У Кременчуці злочинність знизилась на 26%, але зросла кількість злочинів проти дітей

28 серпня у Кременчуцькій окружній прокуратурі відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів Кременчука, Горішніх Плавнів і Кременчуцького району. Захід провів керівник прокуратури Олег Балаєв.
Правоохоронці підбили підсумки роботи за 7 місяців 2025 року в умовах воєнного стану.
Зросла кількість обвинувальних актів, скерованих до суду за пріоритетними напрямами.
Водночас прокурор наголосив на необхідності додаткових заходів, оскільки:
За підсумками наради сторони узгодили низку спільних заходів, які враховуватимуть як загальнодержавні завдання, так і специфічні проблеми регіону.
Нагадаємо, що за пів року дитяча злочинність у Кременчуцькому районі зросла на 80%.
