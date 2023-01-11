У Горішніх Плавнях попрощалися з військовим та випускником технікуму КрНУ Дмитром Лисаченком

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 367

Вчора, 10 січня, Горішньоплавнівська громада провела в останню путь загиблого героя, солдата Збройних сил України Дмитра Володимировича Лисаченка. Військовий загинув 3-го січня на Донеччині. Дмитра Лисаченка поховали у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Народився Дмитро 12 серпня 1984 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів середньої школи №5 вступив до Комсомольського професійно-технічного училища №18, де здобув професії слюсаря з ремонту автомобілів, водія автомобілів 3-го класу. Продовжив навчання у Кременчуцькому технікумі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Із травня 2010 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті на дробильно-збагачувальній фабриці. Дмитро Володимирович постійно підвищував свою кваліфікацію, користувався авторитетом і повагою серед колег і друзів.

17 липня 2022 року призваний до лав Збройних сил України, на російсько-українську війну. 3-го січня 2023 року, виконуючи бойове завдання, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, солдат Збройних сил України Дмитро Лисаченко героїчно загинув біля населеного пункту Павлівки Донецької області.