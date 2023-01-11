Вчора у Кременчуцькому районі горіла однокімнатна квартира: евакуювали 10 сусідів

10 січня у Кременчуцькому районі, у місті Горішніх Плавнях на вулиці Космонавтів виникла пожежа в однокімнатній квартирі на першому поверсі. Про це інформує ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Рятувальники евакуювали 10 мешканців сусідніх квартир. Пожежу ліквідували о 17.04. Вогонь знищив холодильник, диван, закоптив стіни та стелю на площі 30 кв. м. Від повного знищення квартиру вогнеборці врятували. На місці працювала 17-а державна пожежно-рятувальна частина міста Горішні Плавні.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер