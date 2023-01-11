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У росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема обмежено придатним до служби

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 308

 

В рф готуються до нової хвилі мобілізації

В рф з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, відповідний наказ російська фсб надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в рф прикордонники знаходяться в структурі фсб).

У тексті зазначено:

З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В».

Для зазначених категорій громадян закриють можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Раніше вже повідомлялось про підготовку в рф нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Росія війна військовозобов'язані мобілізація
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