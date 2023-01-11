Спилював дерева та загинув: на Полтавщині смертельно травмувався чоловік

10 січня у селі Нижній Булатець Лубенської територіальної громади смертельно травмувався чоловік.
За інформацією Лубенського райвідділу поліції, 59-річний чоловік спилював дерева поблизу свого домогосподарства. Внаслідок падіння деревини чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліція з’ясовує обставини трагедії.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер