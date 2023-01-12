Шукали поліція та все село: на Полтавщині зниклих дітей знайшли у місцевому сіннику

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 423

З дітьми все добре, їх повернули додому

11 січня на Полтавщині упродовж трьох годин розшукали двох малолітніх дітей. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Зі слів матері, 8-річний хлопчик та 10-річна дівчинка пішли гуляти та ввечері не повернулись додому. На їх пошуки залучився весь особовий склад підрозділу поліції, поліцейські офіцери Опішнянської тергромади, оперативні служби поліції області, кінологи, місцеві працівники ДСНС, лісники та громадськість.

Як виявилося, діти знаходилися у місцевому сіннику, їх повернули додому і з ними все добре.

Наразі працівники поліції вивчають обставини події.